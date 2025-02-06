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農業部首創「蛋雞填報APP」 掌控產量利調節

中央社／ 台北6日電
農業部為更精準掌控產量變化做出對策，首創「蛋雞填報APP」，預計2月底完成下載使用宣導會，讓農民每週回報1次。本報系資料照
農業部為更精準掌控產量變化做出對策，首創「蛋雞填報APP」，預計2月底完成下載使用宣導會，讓農民每週回報1次。本報系資料照

傳統半開放式飼養蛋雞占8成，產能易受天候影響。農業部今天表示，為更精準掌控產量變化做出對策，首創「蛋雞填報APP」，預計2月底完成下載使用宣導會，讓農民每週回報1次。

2023年禽流感事件導致全球缺蛋，台灣也不例外，之後進口種雞補充、重振產業產能，但是到去年下半年又轉變成盛產、賣壓過大，並憂心今年3月起再創高峰，中華民國養雞協會已在研議銷毀種蛋100萬顆方案，計劃從源頭減產因應。

農業部接受中央社記者電話訪問指出，目前官網發布的日產量（目前為12.75萬箱/每箱200顆），由養雞協會電話訪問調查，每週500戶，約需4週才能完成接近2000戶蛋雞場的全數訪調1輪，為更精準掌控日產量，以利產銷調節、精進產業運作，在部長陳駿季指示下，已開發出「蛋雞填報APP」。

農業部去年底起開始在各產區舉辦說明會，農業部說，到春節前，已舉辦近半數場次，包含在彰化、台南、桃竹、苗栗、屏東等地，以全國蛋雞場總戶數為1944戶來說，已有6%左右開始填報回傳。

關於填報內容，農業部指出，包含在產蛋雞隻數、換羽隻數、淘汰隻數、當週平均1天產蛋箱數等；為了讓更多蛋農下載APP並填報，與會的蛋農主動建議，可將有配合填報，才能列為取得專案貸款、禽流感撲殺補助等產銷對策輔導資格來搭配執行。

農業部預計2月底完成20場說明會，包含彰化、台東、金門、台中、雲林、嘉義、高雄、南投等地，也將持續舉辦說明會，活動舉辦由養雞協會協助通知，全數舉辦完等於對全國蛋農都做了通知，沒有出席到場者，則請班長、副班長通知班員，說明如何下載使用。

禽流感 農業部

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