快訊

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

Zenfone 12 Ultra支援eSIM變旅拍神器！AI功能滿滿台味一次看 LINE也能用AI通話即時口譯

研究曝「3水果」有助改善飛蚊症困擾 醫提醒2病恐影響視網膜健康

中央社／ 台北6日電
現代人長時間使用電子產品，飛蚊症成眼科門診常見症狀，持續看到黑點漂浮物，使人心煩意亂。圖／取材自ingimage
現代人長時間使用電子產品，飛蚊症成眼科門診常見症狀，持續看到黑點漂浮物，使人心煩意亂。圖／取材自ingimage

現代人長時間使用電子產品，飛蚊症成眼科門診常見症狀，持續看到黑點漂浮物，使人心煩意亂，近年有研究指出，補充特定水果酵素，如鳳梨、木瓜和無花果，有助改善飛蚊症困擾。

飛蚊症是許多現代人揮之不去的視覺困擾，開業眼科診所醫師洪啟庭今天透過新聞稿說明飛蚊症成因，主要由眼球內玻璃體的變性或退化所引起，隨年齡增長，玻璃體中纖維化物質增多，導致視野出現漂浮物。

洪啟庭呼籲，飛蚊症患者應定期檢查眼睛健康，保持良好生活習慣，如充足睡眠、避免長時間使用電子設備，配合適當營養補充，維護眼部健康，尤其提醒糖尿病或高血壓等慢性病可能影響視網膜健康，需特別注意。

雖然飛蚊症不會直接危害視力，但持續性視覺干擾，讓患者身心疲憊，近年越來越多研究試圖緩解飛蚊症帶來的不便，其中一篇在2020年發表於應用科學（Applied Sciences）期刊研究指出，補充特定水果酵素，如鳳梨、木瓜和無花果，對眼睛健康有幫助。

洪啟庭分享與國軍醫院進行大型的人體實驗研究，經過 280例人體臨床觀察，發現使用鳳梨、木瓜和無花果等水果酵素參與者，約3個月有效分解代謝老廢角質，75%改善飛蚊症困擾；但他提醒，飛蚊症成因複雜，若症狀嚴重或持續未改善，仍建議尋求專業醫師診斷與治療。

隨著使用平板等電子產品運用在閱讀、玩桌遊等活動，除了飛蚊症，學童視力保衛戰也是大挑戰，近距離用眼容易快速消耗孩子「遠視儲備量」，增加罹患近視及未來高度近視風險。國民健康署長吳昭軍鼓勵家長多帶孩子參與戶外活動，減少近距離用眼，有助預防及延緩近視發生。

每個年齡層都有不同的遠視儲備量，未滿7歲兒童應有100度至200度的遠視儲備量，7至12歲兒童應有50度至100度的遠視儲備量。國健署呼籲家長每年定期帶孩子至眼科做散瞳驗光檢查，清楚掌握孩子遠視儲備，若有視力問題才能及時加以預防或治療。

視力 視網膜 近視 鳳梨

延伸閱讀

「飛蚊症」雷射更嚴重！女師慘得憂鬱症 醫：無法痊癒

屏東185縣道雙層巴士北線專屬 俯瞰「食蛇龜」鳳梨彩帽地景藝術

春節送禮超喜氣...工研院輔導旺萊山 以鳳梨廢葉循環包裝

雲縣府力推農廢再利用 產官學合作簽MOU

相關新聞

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

明天寒流南下，清晨及白天感受還不明顯，但中央氣象署預報員張竣堯表示，明天下午過後，溫度就會迅速下降，中部以北、宜蘭低溫僅...

又濕又冷…「台灣冷吱吱」寒流報到低溫探6度 下周三轉春季型天氣

入冬第三波寒流明天報到，要注意保暖。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，寒流明天南下影響至...

書單曝光！蔣萬安逛書展秀「必備神物」 狂買20本書興奮喊：滿載而歸

台北市長蔣萬安昨天逛世貿一館舉辦的國際書展，蔣也在臉書將自己的書單大公開，並且貼文「滿載而歸！猜猜我買了幾本書？」自豪自...

賞櫻注意！ 武陵農場5路線專車2月8日、9日暫停服務

武陵農場櫻花季將於2月8日登場，根據中央氣象署發布氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團南下影響，明天中午起氣溫驟降持續影響至1...

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎在日本病逝，不少國人開始出現疫苗搶打潮，行政院今天拍板，加購10萬劑流感疫苗，最快本...

預算被砍！衛福部喊「節電」祭5大調整 限縮記者室使用掀議

立法院會在1月21日三讀通過今年中央政府總預算案，合計刪減約2076億元，刪減金額創史上新高，行政院表示將「樽節預算」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。