又濕又冷…「台灣冷吱吱」寒流報到低溫探6度 下周三轉春季型天氣

入冬第三波寒流明天報到，要注意保暖。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，寒流明天南下影響至下周一清晨，周六一整天到周日清晨最冷，部分區域下探6度以下；下周後半降雨增多，轉春季型天氣。

吳聖宇指出，明天下午起冷平流明顯南下到台灣附近，這波冷空氣主力偏向日、韓一帶，台灣位於相對外圍區域，但預報資料看來低空(1000-2000公尺區間)有溫度明顯偏低(0度或以下)區域南下到北台灣上空，仍會明顯降溫。

吳聖宇說，明天下午開始由北往南顯著降溫，周六(8日)一整天到周日(9日)清晨是溫度最低，周日白天溫度才緩慢回升，但一直到下周一(10日)清晨還是很冷，下周一白天開始才明顯回升。

預測後續會轉乾，輻射冷卻有發揮機會，吳聖宇指出，內陸、風力較小空曠地區，夜晚清晨溫度特別低，預估周六清晨台南以北到宜蘭空曠地區有7-9度或以下低溫發生機會，周六晚間到周日清晨可能更低，不排除局部單點6度以下。下周一清晨要注意7-9度低溫，台北站這一次應該也會降到10度以下。

降雨方面，吳聖宇說，預估今晚到明天上午，中高層短波槽掠過前後，台灣附近雲層水氣持續為新竹以北、東半部帶來降雨，中南部山區也可能有局部短暫陣雨，其他大致多雲。明天下午過後到晚間，水氣減少，降雨範圍縮減到北海岸、東北角、北部山區、宜蘭到花東等迎風面，其他地方雲層有機會逐漸減少。

吳聖宇說，周六持續受偏強北風影響，新竹以北到東半部雲量偏多，有零星局部短暫陣雨機會；苗栗以南到中南部雲量少，有陽光。周日北部、東半部仍雲量較多，北風開始減弱，水氣比周六更少一些，即使有雨也很零星、局部，苗栗以南有陽光。

吳聖宇指出，下周三(12日)之後，東亞大氣型態開始改變，北邊極渦低壓活躍而明顯南壓主導東亞天氣的北支西風帶隨著極渦低壓減弱而北退，南支西風帶隨之出現，大陸華南到台灣一帶容易有雲雨帶建立、東移機會，冷暖空氣交會鋒面系統比較明顯，天氣有轉變為春季型趨勢。也就是降雨增多，晴雨之間變化大且快速，冷空氣南下幅度變小，再出現極端低溫機會降低，不是不會再冷，而是不會像先前持續性溫度偏冷。