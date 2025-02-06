快訊

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

學不乖？竹縣遠東紡織廠爆黑歷史10年6死 勞檢遭罰43次累計罰鍰881萬

Zenfone 12 Ultra支援eSIM變旅拍神器！AI功能滿滿台味一次看 LINE也能用AI通話即時口譯

聽新聞
0:00 / 0:00

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署預報員張竣堯表示，明天下午過後，溫度就會迅速下降，中部以北、宜蘭低溫僅8至10度，最冷時間點落在周日清晨，「西半部及宜花最低溫下探5度」。聯合報系資料照
中央氣象署預報員張竣堯表示，明天下午過後，溫度就會迅速下降，中部以北、宜蘭低溫僅8至10度，最冷時間點落在周日清晨，「西半部及宜花最低溫下探5度」。聯合報系資料照

明天寒流南下，清晨及白天感受還不明顯，但中央氣象署預報員張竣堯表示，明天下午過後，溫度就會迅速下降，中部以北、宜蘭低溫僅8至10度，最冷時間點落在周日清晨，「西半部及宜花最低溫下探5度」；另外，今晚至周六清晨，中部以北3000公尺以上高山，及明晚至周日白天北部2000公尺以上高山仍有機會降雪

張竣堯說，明天寒流南下，桃園以北、東半部有局部短暫降雨，西半部山區有零星短暫雨。寒流影響期間，也就是周六至下周一（8至10日）清晨，整體環境水氣相對減少，僅基隆北海岸、東半部地區有局部短暫降雨，大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

下周二（11日）是未來一周天氣最穩定的一天，僅東半部有零星短暫雨；下周三（12日）開始變天，鋒面接近，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨；下周四（13日）鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度方面，張竣堯指出，寒流南下，但今晚至明天清晨（7至8日）溫度還不會太冷，低溫約14至19度，白天中部以北、宜花溫度略下降約16至19度，南部及台東地區22至24度。

但明（7日）下午過後，「溫度迅速下降」，入夜至隔天清晨，中部以北、宜蘭低溫8至10度，近山區及空曠地區再下降2至3度，最低溫下探5度，其他地區低溫為11至13度。

張竣堯表示，最冷時間點落在周日（9日）清晨，西半部、宜花地區低溫8至14度，中南部低溫10至12度，空曠地區再下降2至3度，最低溫下探5度。

下周一（10日）清晨仍受寒流影響，各地仍會出現10度以下低溫，後續環境轉乾，但要注意輻射冷卻影響，溫度會再更低。下周一白天逐漸回溫且回升幅度大，各地整天溫度約20度，感受明顯溫暖。

雖然白天溫度回升，但周一晚間至周二清晨受到輻射冷卻影響，各地低溫下降為12至14度，空曠地區低溫約10度。

張竣堯說，下周四（13日）之後，後續仍有鋒面接近，東北季風增強，目前預測未來一周更強的冷空氣，以東北季風強度為主，低溫約15至17度，不會太寒冷。

降雪部分，張竣堯指出，原本預測北部環境轉乾，但受鋒面影響水氣仍明顯，因此預測今天至周六清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，以及明天晚上至周四白天，北部2000公尺以上高山有局部降雪機率。

低溫 寒流 東北季風 氣象署 降雪

延伸閱讀

氣溫一路下滑…北市「這2區」周六最低溫恐跌破8度 陽明山降雪率曝

寒流來襲玉山銀白世界 海拔不到3千公尺的鹿林天文台也飄雪

入冬第3波寒流明天襲台 最冷時間點曝恐6度 1500公尺山區就可能降雪

明天寒流赴日本玩注意風雪亂行程 粉專曝4地恐天候惡劣

相關新聞

全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

明天寒流南下，清晨及白天感受還不明顯，但中央氣象署預報員張竣堯表示，明天下午過後，溫度就會迅速下降，中部以北、宜蘭低溫僅...

又濕又冷…「台灣冷吱吱」寒流報到低溫探6度 下周三轉春季型天氣

入冬第三波寒流明天報到，要注意保暖。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，寒流明天南下影響至...

書單曝光！蔣萬安逛書展秀「必備神物」 狂買20本書興奮喊：滿載而歸

台北市長蔣萬安昨天逛世貿一館舉辦的國際書展，蔣也在臉書將自己的書單大公開，並且貼文「滿載而歸！猜猜我買了幾本書？」自豪自...

賞櫻注意！ 武陵農場5路線專車2月8日、9日暫停服務

武陵農場櫻花季將於2月8日登場，根據中央氣象署發布氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團南下影響，明天中午起氣溫驟降持續影響至1...

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎在日本病逝，不少國人開始出現疫苗搶打潮，行政院今天拍板，加購10萬劑流感疫苗，最快本...

霸氣加碼10倍表揚獎金 彰基住院醫師擠破頭

彰基醫學中心為推動改革，曾造成「白色巨塔」內人事紛擾，彰基總院長陳穆寬今天表揚24位優秀的住院醫師時，將原本每人5000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。