全台凍番薯！寒流來襲「溫度急下降」最冷時刻曝 最低溫下探5度

明天寒流南下，清晨及白天感受還不明顯，但中央氣象署預報員張竣堯表示，明天下午過後，溫度就會迅速下降，中部以北、宜蘭低溫僅8至10度，最冷時間點落在周日清晨，「西半部及宜花最低溫下探5度」；另外，今晚至周六清晨，中部以北3000公尺以上高山，及明晚至周日白天北部2000公尺以上高山仍有機會降雪。

張竣堯說，明天寒流南下，桃園以北、東半部有局部短暫降雨，西半部山區有零星短暫雨。寒流影響期間，也就是周六至下周一（8至10日）清晨，整體環境水氣相對減少，僅基隆北海岸、東半部地區有局部短暫降雨，大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

下周二（11日）是未來一周天氣最穩定的一天，僅東半部有零星短暫雨；下周三（12日）開始變天，鋒面接近，北部、東半部、中南部山區有局部短暫陣雨；下周四（13日）鋒面通過、東北季風增強，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度方面，張竣堯指出，寒流南下，但今晚至明天清晨（7至8日）溫度還不會太冷，低溫約14至19度，白天中部以北、宜花溫度略下降約16至19度，南部及台東地區22至24度。

但明（7日）下午過後，「溫度迅速下降」，入夜至隔天清晨，中部以北、宜蘭低溫8至10度，近山區及空曠地區再下降2至3度，最低溫下探5度，其他地區低溫為11至13度。

張竣堯表示，最冷時間點落在周日（9日）清晨，西半部、宜花地區低溫8至14度，中南部低溫10至12度，空曠地區再下降2至3度，最低溫下探5度。

下周一（10日）清晨仍受寒流影響，各地仍會出現10度以下低溫，後續環境轉乾，但要注意輻射冷卻影響，溫度會再更低。下周一白天逐漸回溫且回升幅度大，各地整天溫度約20度，感受明顯溫暖。

雖然白天溫度回升，但周一晚間至周二清晨受到輻射冷卻影響，各地低溫下降為12至14度，空曠地區低溫約10度。

張竣堯說，下周四（13日）之後，後續仍有鋒面接近，東北季風增強，目前預測未來一周更強的冷空氣，以東北季風強度為主，低溫約15至17度，不會太寒冷。

降雪部分，張竣堯指出，原本預測北部環境轉乾，但受鋒面影響水氣仍明顯，因此預測今天至周六清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率，以及明天晚上至周四白天，北部2000公尺以上高山有局部降雪機率。