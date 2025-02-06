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吳明賢稱「當醫師是福份非特權」 自曝愛用臉書紀錄生活

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。吳明賢下午於台北國際書展藍沙龍舉行新書活動。記者林伯東／攝影
台大醫院院長吳明賢近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。吳明賢下午於台北國際書展藍沙龍舉行新書活動。記者林伯東／攝影

從在馬祖推行幽門桿菌小醫師起步，至台灣龍頭醫院院長，台大醫院院長吳明賢表示，自己篤信佛教、相信因果，認為生命的意義是修行，除專業深度，也要有跨域廣度、為人高度，擔任醫師「不是特權，而是福份」，如弘一大師所說，莫忘世上苦人多，應解決民眾痛苦，用知識、技術解決難題。

「開卷有益，書本就像降落傘，打開就有益處。」吳明賢說，自己從小善於讀書，也愛讀課外書，國小時最常讀佛經，除艱澀難懂的文言文、梵文譯文，也包括許多生命故事，對自己影響很大，深刻體認應將人生視為修行，解脫生老病死痛苦。

2020年接任院長後，吳明賢時常在臉書發文，也常發布院內信，加上行政職務繁重，讓人好奇他如何騰出時間。吳明賢表示，比起「時間管理」，自己更常做「精力管理」，除生活規律外，自己常至郊山登山，把研讀業外書籍當成娛樂，精神、體力養好，效率提升，時間自然就多出來。

「現在已不流行心靈雞湯，數位毒品反而受年輕人歡迎。」吳明賢表示，生成式人工智慧（AI）快速發展，更容易生成真假難分的數位毒品供年輕世代吸食，很多年輕人已不用臉書，但自己還是愛用臉書紀錄生活，實踐作家沈從文所說，「平凡生活都值得蒐藏，好好生活，滿滿紀錄，把生活活成一首詩。」

吳明賢表示，醫院是許多人生命交會之所，也是連結善與善的所在，醫學是用科學的真解決病苦的善、成就美事的行善志業，而非單純的工作或專業，「醫道即人道，人生並非線性，需要系統性思維，也要懂得配合他人」，不能只從此刻去看一件事價值，不要先放棄「看起來沒用」的事，在利他過程中，收穫更多圓滿。

台大醫院 醫師

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