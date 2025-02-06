書單曝光！蔣萬安逛書展秀「必備神物」 狂買20本書興奮喊：滿載而歸

台北市長蔣萬安昨天逛世貿一館舉辦的國際書展，蔣也在臉書將自己的書單大公開，並且貼文「滿載而歸！猜猜我買了幾本書？」自豪自己逛書展超有經驗，必備書展神物「小推車」。

蔣萬安在臉書透露，他每次逛書展必帶小推車必備神物，幫一家子：自己、太太和三寶挑選好書。甚至期待明年台北國際書展，台北市政府也會與台北書展基金會合作，正式舉辦第一屆「台北作家獎」，鼓勵更多創作能量綻放，讓書迷們一起朝聖！

蔣萬安今天也在臉書留言區開箱自己的20本書單，從台灣史、AI科技、到文學、旅遊、到張忠謀、黃仁勳傳記，蔣萬安的書單包羅萬象，也讓民眾一窺市長的閱讀喜好。

蔣萬安書單：