第三期溫室氣體減量明公聽會 環團提要求：莫以境外碳權作減量手段

明天環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部等將召開第三期溫室氣體階段管制目標（草案）公聽會，就2030年減量目標加嚴至28±2%並說明各個部門別的規畫。台灣氣候行動網絡研究中心、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等今天共同發布聲明表示，應依法公布2026至2030年的溫室氣體排放管制總量，也要求莫以境外碳權作為減量手段。

環境部明天將召開公告「第三期溫室氣體階段管制目標」公聽會，環保團體表示，相較2022年年底提出的24± 1 %，本次目標加嚴至28±2%，但仍未見其科學依據，是否已考量2024年1月底時，氣候憲法訴訟強調的「巴黎協定」升溫限制及剩餘碳預算，且若仔細盤點各部會個別目標，減量幅度僅能達到27%，而非30%，應具體說明各部門如何提升至減量30%，莫以境外碳權作為減量手段。

此外，「氣候法」明定環境部應訂定5年為一期的階段管制目標，但這次僅公布2030年的溫室氣體排放管制總當量，顯不符合氣候法規定，也與第一期及第二期的階段管制目標公告項目不一致，環境部應修正草案，納入2026年起至2030年止的溫室氣體排放管制總當量，並再次踐行氣候法第10條所定的程序要求。

該聲明指出，經濟部提出在2030年再生能源占比達到30%、燃氣占比達到49%時，可將電力排放係數由2023年每度0.490公斤，削減至每度0.319公斤。若藉由屋頂光電義務門檻下修、財務誘因再設計實踐潛力達到光電40GW，基於自然資源治理及利益共享模式突破地熱瓶頸達到2GW時，再生能源占比可提升至36%，並將燃氣占比控制在50％以內，燃煤發電則提前降至15%，如此可將可讓電力排碳係數提前削減至每度0.3公斤以下。

該聲明也表示，占台灣製造部門排放量一半的鋼鐵、石化與水泥業，因應國際產業變化情勢，搭配政府產業轉型與循環經濟政策，促使三大耗能產業產能於2030年前減少20%左右，並藉由碳費、效能標準、低碳公共採購、轉型金融等政策工具的搭配，促使諸如氫能煉鋼、電氣化裂解等低碳製程商業化，可將製造部門階段目標由原設定的1.17億噸加嚴至1.1億噸，當產能規模調整與低碳製程導入，才是製造部門減碳旗艦計畫。

最後也指出，運輸部門所提出的減幅，為主要排放部門中相較於2022年排放量最不具企圖心者，若可搭配訂定「氣候變遷因應法」所授權的運具效能標準制定，規範各廠牌新售車輛的每公里平均排碳量上限，2030電動車輛市售比可高於官方設定的30%。若2030年私有運具減少5%、電動車輛市售比達到45%，則可進一步將該部門減量幅度可多減7%，較當前目標多減250萬噸。