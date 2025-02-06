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賞櫻注意！ 武陵農場5路線專車2月8日、9日暫停服務

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
武陵農場櫻花季將於2月8日登場，受強烈大陸冷氣團南下影響，國光客運武陵賞櫻專車5條路線2月8日至2月9日期間暫時停止提供載客服務。圖／國光客運提供
武陵農場櫻花季將於2月8日登場，受強烈大陸冷氣團南下影響，國光客運武陵賞櫻專車5條路線2月8日至2月9日期間暫時停止提供載客服務。圖／國光客運提供

武陵農場櫻花季將於2月8日登場，根據中央氣象署發布氣象情資顯示，受強烈大陸冷氣團南下影響，明天中午起氣溫驟降持續影響至10日，通往武陵農場主要道路有結冰與降冰霰（雪）機率，國光客運武陵賞櫻專車5條路線2月8日至2月9日期間暫時停止提供載客服務，並辦理預售票退票程序。

公路局表示，強烈大陸冷氣團南下，高山地區氣溫將下降至冰點，宜蘭端的中橫公路宜蘭支線台7甲線30k至50k（南山至勝光）路段、台中端的台14甲線鳶峰至大禹嶺（24K-41.5K），因位於高海拔區域，路面有結冰與降冰霰（雪）機率，屆時甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

公路局指出，武陵農場賞櫻專車先前已於1月9日中午12時開賣，截至今天，2月8日至2月9日國光客運台北及宜蘭端武陵專車預售票已售出2123張，考量此次寒流將影響台7甲線、台14甲線等山區公路，不排除提前啟動限加掛雪鏈或預警性封閉管制通行措施，屆時將禁止進入管制路段。

公路局表示，國光客運武陵賞櫻專車5條公共運輸服務接駁路線「台北車站－武陵農場」、「台北市府轉運站－武陵農場」、「宜蘭轉運站－武陵農場」、「羅東轉運站－武陵農場」、「三星鄉綜合運動場－武陵農場」將於2月8日至2月9日期間暫時停止提供載客服務，並辦理預售票退票程序，詳細情形可洽國光客運官方網站。

另外，公路局也提醒，2月8日至9日欲前往農場的遊覽車，行經管制路段時應配合管制通行措施，並隨時注意路況、天氣等相關訊息；欲前往武陵農場的用路人，行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊。

國光客運 宜蘭 武陵農場

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