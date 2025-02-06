行醫實踐大俠夢 台大醫院長吳明賢：醫師不該犧牲善良才獲補償

台大醫院院長吳明賢今天發表新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」。他表示，自己出身嘉義平凡家庭，自幼最常讀的課外書是佛教經書與武俠小說，讓他體認人生必須兼顧慈悲與智慧，並把行醫救人視為實現大俠夢方式。

吳明賢曾在離島從事困難的胃癌研究，掌舵台大醫院四餘年，致力實踐該院「服務、教學、研究」目標，要救治更多急、重、難、罕症病患。不過，新冠疫情後，醫護爆發出走潮，醫界甚至興起「直美」風潮，年輕醫師不願完成專科訓練，直接至醫美診所任職。

吳明賢說，健保制度實施30年，醫療生態逐漸被改變，健保給付未著重困難科別，反而集中在較輕鬆的項目，導致醫師傾向從事自費比率高科別，過去對醫師最高要求是「仁心仁術」，但醫療現況已讓年輕醫師難以抵抗薪資誘惑，而離開醫院，「醫師不該犧牲善良才能得到應有補償。」有價值的救命科別，應有價格的肯定。

「年輕醫師用腳走路，新竹台大分院去年一年就有4位神經外科離開，至基層診所工作，不再從事與神經外科有關工作。」吳明賢表示，這4名醫師被每月70萬元高薪吸引，但就連自己的月薪都沒有這麼高，醫師執業生涯長，比起高薪資誘因，留在醫學中心未必會大富大貴，但能運用所學，為醫療環境做更多事，讓年輕醫師離開就任領域，對投入教育資源也是浪費。

新書是由吳明賢在臉書撰寫的貼文，及寫給同仁的院內信集結而成。吳明賢說，撰寫臉書貼文多是對現狀有感而發，歷任台大院長少有人針砭健保政策，但若連台大院長都不敢言，「那醫界誰還敢講？」自己認為，既然制度存在問題，就必須發聲，無法袖手旁觀。

吳明賢說，台灣醫療是世界典範，醫界對社會貢獻甚鉅，自己以身為醫界一份子為榮，盼透過傳遞正能量，盼更多下一代醫師，能從事救死扶傷的醫療本業，別再往醫美或輕鬆的科別跑，同時希望近乎荒唐的「與善同行、放心從容」理想，讓生活陷於苦難中的人們，增加對生活的勇氣與信心，從勞動中得到快樂，創造價值、增加幸福。