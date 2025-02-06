影／最強寒流報到…玉山驚現「電影名場景」 遊客1舉動很危險

玉山因連日零下低溫，如同超大冷凍庫，山友今天登頂，目擊主峰如同電影「明天過後」場景，長達700公尺的風口鐵棚區成了冰雪隧道。但有山友僅攜帶簡易冰爪就想攻頂，被排雲山莊人員勸退，7日最強寒流來襲，玉管處也提醒山友務必做好風險評估，不要貿然登山，確保自身安全。

玉管處表示，最近受大陸冷氣團影響氣溫驟降，玉山雖然沒下雪，但氣溫幾乎都在零下3度低溫，前幾波降雪，積雪結冰沒有消融，加上高山風勢強勁，玉山群峰如同超大冷藏庫，不僅地面、岩壁都有積雪、冰柱，濕滑難行。

主峰線步道在風口處以上地勢陡峭，嚴重結冰、積雪，鐵棚區更成了「冰雪隧道」，山友攻頂穿著冰爪，還得一路敲冰，小心前進。

玉管處表示，主峰線步道有嚴重結冰、積雪，不適宜一般登山活動，玉管處將適時執行「雪地加強服務措施｣，排雲山莊工作人員發現，許多山友沒有雪地登山經驗，想在雪季期間登山，只準備簡易冰爪，僅有6爪只適合一般雪地，但玉山雪季期間，步道幾乎為冰岩混合地形，簡易冰爪根本沒有抓地力，必須穿戴專業的冰爪和冰斧、岩盔，才能確保基本安全。