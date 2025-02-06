竹縣遠東紡織廠爆炸2死19傷 醫：3度以上燒燙傷恐有後遺症

遠東紡織廠新竹縣新埔廠今天凌晨發生爆炸事件，導致2死14輕重傷，其中有生還者全身80％的2至3度燒燙傷。雅文皮膚科診所院長黃千耀說，三度燙傷治療後恐無法避免留下疤痕，還可能出現後遺症，比起民眾日常生活遇到的表淺性燒燙傷，病程長且康復時間久。

黃千耀說，較輕微的燒燙傷，像被家中的熱水、高溫廚具燙到，由於接觸時間不長、範圍較小，大部分造成疼痛，可能因此出現色素沉澱；較大面積、時間較長的燙傷，尤其是深2度或以上的燙傷，會導致皮膚紅腫、起水泡或皮膚表皮層與真皮表層剝落，露出皮下組織，人體恆溫功能因此降低，水份與纖維蛋白往傷口外滲出，出現失溫、脫水，電解質失衡或感染症等，有生命危險。

小範圍、程度淺的燙傷可經塗抹藥膏後好轉，若面積較大、程度較嚴重的燒燙傷，患者要經歷漫長的病程才能康復，其中深2度以上燒燙傷，一定會留下疤痕。黃千耀說，3度或以上的燒燙傷疤痕，帶來的不只是外觀上的變化，由於疤痕可能隨著時間攣縮，將影響身體不同部位的功能，若在關節處，可能導致行動不順暢；若為眼睛，恐影響視力；若是嘴巴，容易有咀嚼、閉合異常等後遺症。

民眾在日常生活中被傷燙傷，當下可能會慌亂地打119、等待救護車抵達或自行就醫。黃千耀說，此時是搶救傷口的黃金時期，建議謹記國中小教導的口訣「沖、脫、泡、蓋、送」。

沖：燒燙傷部位沖冷水15分鐘以上，這步驟非常重要，避免高溫持續深入身體組織，增加嚴重與不適。 脫：在水中脫掉或剪開覆蓋在傷口處的衣物 泡：送醫前要泡在冷水中 蓋：於傷口處覆蓋乾淨物品 送：隨後就醫

衛福部也提醒，若燒燙傷部位是眼睛、呼吸道等部位，或身體被強酸與強鹼灼傷，及受傷部位異常疼痛，有面積過大傷口時應立即就醫，勿於受傷處塗抹醬油、沙拉油、牙膏、消炎粉等物質，以防無法散熱，使傷口增加感染機會。

●燒燙傷嚴重程度分類：