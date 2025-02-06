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年後變胖怎辦？營養師推薦8種刮油食物 「這些蔬果」全上榜

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
營養師建議，減重的原則要多攝取蔬菜、優質蛋白質，並以原型食物為主。圖/AI生成
營養師建議，減重的原則要多攝取蔬菜、優質蛋白質，並以原型食物為主。圖/AI生成

年假豐盛美食吃不完，年後體重數字大崩盤！根衛福部調查統計，近半成國人在過年期間平均增重1.7公斤，營養師、醫師呼籲，年後要趕快回歸正常作息及飲食，並儘速恢復原來的體態，否則肥胖、血脂異常、腰圍超標，小心代謝症候群上身。

大里仁愛醫院營養師徐佳靖表示，澎湃年菜含有精緻糖分與高鹽、高油脂，大餐過後，要改吃清淡一些，減輕身體負擔。她建議，多攝取蔬菜、優質蛋白質，並以原型食物為主，緩解過去幾天吃的油膩菜餚。只要多增加蔬菜比例，基本上就能降低熱量、平衡澱粉量。

徐佳靖推薦8種刮油食物，用食物類別來區分，可分為全穀雜糧、蔬菜、水果、豆魚蛋肉類。而推薦食物的共通性為「高纖」，可幫助腸胃蠕動，其膳食纖維也能吸附油脂，吸水後還會在胃裡膨脹，產生飽足感以免過度進食。

全穀雜糧

燕麥：燕麥富含膳食纖維，能增加飽足感，而且能降膽固醇、降血脂、穩定血糖，不妨作為早餐食用。

馬鈴薯：含水溶性、非水溶性膳食纖維，被喻為「腸道清道夫」，對消除便秘相當有效。100g的馬鈴薯熱量僅77大卡，要避免油炸造成脂質攝取過量。

蔬菜

紫菜：紫菜含有甘露醇，能輔助利尿消水腫；低卡又富含礦物質，幫助身體進行新陳代謝。

木耳：每100g木耳就含有7.4克膳食纖維，是高麗菜的7倍之多，能促進腸道蠕動；而且熱量只有38大卡，其膠質更可刮油去脂。

白蘿蔔：含有芥子油，促進脂肪類物質更好代謝；消化酶成分亦能分解油膩食物、促進消化，冬天正是盛產季。

水果

蘋果：蘋果多酚可抑制脂肪吸收，豐富的鉀含量有助於排出體內多餘鹽分、消除水腫，提高身體新陳代謝。

豆魚蛋肉類

豆腐：大豆卵磷脂可分解脂肪，防止脂肪在體內囤積。黃豆製品也含有大量膳食纖維，食用後不容易有饑餓感。

毛豆：富含大量的不飽和脂肪酸，幫助身體加速新陳代謝、降低膽固醇；膳食纖維含量也很高，促進腸胃蠕動。

水果 水腫 肥胖 脂肪

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