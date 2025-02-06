全球最大卡比獸降臨「2025台灣燈會」 巨型棒球燈光秀超吸睛

2025台灣燈會將於2月12至23日於桃園高鐵站前廣場舉行，其中，桃園市舉辦「光聚千塘串桃園」燈會活動，於青塘園、樂天桃園棒球場及機捷A19周邊試營運，今天搶先看全球最大卡比獸、皮卡丘等，還有棒球場內的巨大棒球及會展中心旁的互動式遊戲區供大小朋友遊玩、拍照打卡，明天開始試營運，歡迎民眾前往遊玩。

光聚千塘串桃園於機捷A19周邊舉行，共有5大主題燈區，青塘園內放置全球最大12公尺卡比獸、6公尺皮卡丘展燈，還有桃園設計的桃獸，桃園市新聞處長羅楚東表示，先前試燈就已吸引大批民眾前往搶拍、打卡，也在網路上掀起一波話題。

而樂天桃園棒球場展區，展出超巨型的棒球光耀之球，且呼應去年12強得到冠軍，明起每晚6點至10點整點、半點舉行一次展演秀，還有每15分鐘展演一次的光影秀，都歡迎熱愛棒球民眾前往觀賞。

而在桃園會展中心旁的青春光劇場，不僅可以拍照，還有3項設施可讓民眾排隊遊玩，分別有跳跳床、迷宮、踩踏式的互動裝置，適合大家來體驗，還有跳跳跳馬戲團表演，提供視覺饗宴，只要在2月12日至23日期間，到青春光劇場活動大看板打卡，即可獲得每天限量拍拍尺，請大家把握機會。

另外2個展區，分別為11間宮廟布置的宗教燈區，及融合多元民族家的理念以家為主題的燈區，呈現不同文化主題，展出共計13座燈組與10面燈飾畫；其中最大型的作品「家」高達9公尺，是由不同族群建築特色共構而成，藉此反映出各地的人文景貌，也象徵著不同地方的人們匯集一起，生活與文化相互交織，傳達出台灣為家的理念。