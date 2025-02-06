大S流感病逝掀搶疫苗潮 高端釋300劑「這裡打」每劑捐千元

藝人大S流感病逝日本消息本月3日傳出後，國內公費流感疫苗打氣暴增，台中市3天打掉近3.2萬劑，自費疫苗也秒殺；高端表示，明天下午3時，將釋出僅存300劑流感疫苗，提供民眾自費施打，高端再以每劑1000元捐贈給社福單位。

台中市衛生局也查出，2月3日至2月5日，台中新冠疫苗3天接種4098劑，肺炎鏈球菌疫苗1489劑，較今年元月每日平均760劑、300劑，高出很多。

衛生局統計，大S流感病逝消息本月3日傳出後，台中市公費流感疫苗還有3.8萬劑，4日早剩2萬8540劑，5日早剩1萬3603劑，今天上午8時，還剩6350劑，等於3天來打掉3萬1650劑。

這波搶打潮也帶動自費流感疫苗打氣。診所醫師形容，農過年前冰箱滿是庫存，如今因名人效應，冰箱全部清空，診所每天預訂自費疫苗，到貨時間不固定，每天一到貨，就有民眾搶打，幾乎秒殺。

診所醫師形空，很多民眾因為剛從日本返國，或者快要出國，急著打疫苗，想打公費疫苗都撲空，轉而打自費，診所詢問電話一直響，每天配貨約在1小時內就打光光，這種情況可能要維持很多天。

全國4家公費疫苗廠，僅高端未推出自費疫苗。高端表示，眼見國內流感疫苗需求大增，高端疫苗將現有僅存300劑流感疫苗將釋出，提供民眾自費施打，凡是民眾至指定診所自費施打高端流感疫苗（每劑費用1000元，含掛號費），高端疫苗將以每劑1000元捐贈給社福單位。

高端說明，高端疫苗將於明天下午3時在台中的施勝桓小兒科診所（南屯區黎明路二段286號）、林釗尚小兒科診所（大雅區大雅路151號）、台北的仁弘耳鼻喉科診所開放施打（內湖區內湖路一段737巷50弄33號1樓），採隨到隨打，打完為止。