9千萬補助款未到位？國光客運傳欠薪 公路局：下午5點前薪水入帳

國光客運近日發布內部信，指政府9000萬元補助款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。國民黨立委林沛祥在接獲陳情之後，今天緊急邀集公路局和業者共商對策。經協調後，業者與公路局表示下午5時前，全國員工薪水全數發到帳戶。

林沛祥日前接獲部分員工陳情後，於第一時間向國光客運及勞動部等主管機關了解詳細的狀況後，並於今天緊急召開協調會。林沛祥表示，國光客運的運營範圍不止存在於基隆，還有宜蘭、桃園等，這次也邀請國民黨立委吳宗憲辦公室主任楊文志一同出席會議，讓這次的協調會可以有更多的面向，更加圓滿的解決。

經協調後，國光客運副總徐燈波、公路局科長張東閔表示下午5時前，國光客運全國員工薪水全數發到帳戶。

此次協調會中，林沛祥除了針對國光客運薪資問題之外，關於全國都很關心的缺班缺司機的大環境問題，如何來解決？公路局有沒有什麼配套措施？

公路局表示招不到司機的主要因素：年輕人不想被管制、客訴問題，讓司機壓力非常大；至於配套措施，公路局表示，他們已經積極招募司機，還有向勞動部說明開放外籍資深移工擔任司機、運價補貼等等都會一併來處理。