國光客運爆欠薪…立委急開協調會 業者允諾：今下午5點前入帳

國光客運因未在春節前申請相關補貼款，無法如期發放員工1月份薪水，立委林沛祥今天針對國光客運欠薪案緊急召開協調會，林沛祥說，協調會結論，國光客運副總徐燈波承諾，今天下午5點前，國光客運全國員工薪水全數會發出到帳戶。

林沛祥下午發出新聞稿說，近期國光客運員工薪資發放延遲及政府補貼未即時到位等爭議，他接獲部分員工陳情，並於第一時間向國光客運公司及勞動部等主管機關了解詳細的狀況後，今天緊急召開協調會。

林沛祥表示，國光客運的運營範圍不止在基隆，還有宜蘭、桃園等各地，今天協調會公路局科長張東閔、吳宗憲委員辦公室主任楊文志也出席，國光客運副總徐燈波承諾，今天下午5點前，國光客運全國員工薪水全數會發出到帳戶。

林沛祥在協調會提及缺司機的問題，要求公路局提配套措施。公路局表示，招不到司機的主要因素，是年輕人不想被管制、客訴問題，讓司機壓力非常大，在針對配套方面，研議開放外籍資深移工擔任司機、運價補貼等措施。