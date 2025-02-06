影／台大醫院院長吳明賢出新書 用醫術實現從小的武俠夢
台大醫院院長吳明賢近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。吳明賢下午於台北國際書展藍沙龍舉行新書活動、簽書會，前副總統陳建仁、台大名譽教授林肇堂、台大醫學院名譽教授許金川等人出席支持。
吳明賢從小愛看武俠小說、佛學之書，嚮往俠士的精神，人生與從醫之路始終不離大俠夢。「大俠需要一身好武功才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠『行俠仗醫』。」醫術是吳明賢弘道的方法，身為台灣腸胃科權威醫師，並領導著頂尖醫療機構台大醫院，期盼為病患謀求幸福，則是他心中俠義的唯一。
吳明賢認為，人生最大的幸福，是在正道上行正確的事，在正確的時間遇見正確的人，並且和正確的人一起做正確的事。「希望讀者們可以從這本不成熟的作品，發現一個醫生內在燃燒的感情，對於人類智慧與善良永遠的傾心、健康誠實的讚頌，以及對愚蠢自私的極端憎惡的感情，能讓讀者即使面對當前一切的懷疑，還能保持著人生向上的憧憬。」
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