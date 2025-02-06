快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

影／台大醫院院長吳明賢出新書 用醫術實現從小的武俠夢

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。吳明賢下午於台北國際書展藍沙龍舉行新書活動。記者林伯東／攝影
台大醫院院長吳明賢近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。吳明賢下午於台北國際書展藍沙龍舉行新書活動。記者林伯東／攝影

台大醫院院長吳明賢近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，分享他多年來從醫的心境、對台灣醫療一路走來的所思所感。吳明賢下午於台北國際書展藍沙龍舉行新書活動、簽書會，前副總統陳建仁、台大名譽教授林肇堂、台大醫學院名譽教授許金川等人出席支持。

吳明賢從小愛看武俠小說、佛學之書，嚮往俠士的精神，人生與從醫之路始終不離大俠夢。「大俠需要一身好武功才能行俠仗義，醫師擁有的知識與技術，就如同絕世武功，能夠『行俠仗醫』。」醫術是吳明賢弘道的方法，身為台灣腸胃科權威醫師，並領導著頂尖醫療機構台大醫院，期盼為病患謀求幸福，則是他心中俠義的唯一。

吳明賢認為，人生最大的幸福，是在正道上行正確的事，在正確的時間遇見正確的人，並且和正確的人一起做正確的事。「希望讀者們可以從這本不成熟的作品，發現一個醫生內在燃燒的感情，對於人類智慧與善良永遠的傾心、健康誠實的讚頌，以及對愚蠢自私的極端憎惡的感情，能讓讀者即使面對當前一切的懷疑，還能保持著人生向上的憧憬。」

台大醫院院長吳明賢（右二）近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，前副總統陳建仁（中）、台大名譽教授林肇堂（右一）、台大醫學院名譽教授許金川（左二）等人出席支持。記者林伯東／攝影
台大醫院院長吳明賢（右二）近日出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，前副總統陳建仁（中）、台大名譽教授林肇堂（右一）、台大醫學院名譽教授許金川（左二）等人出席支持。記者林伯東／攝影

台大醫學院 台大醫院 陳建仁

延伸閱讀

影／台大院長吳明賢新書「行俠仗醫」 許金川讚：醫界新約聖經

「行俠仗醫 以醫弘道」台大院長吳明賢明下午簽書見粉絲

醫師看韓劇「外傷重症中心」有點難過 台大院長早說過

新年踏春遊平溪 感受新北農再社區美景、人文之旅

相關新聞

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎在日本病逝，不少國人開始出現疫苗搶打潮，行政院今天拍板，加購10萬劑流感疫苗，最快本...

下班帶傘！3縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時50分針對新北等3縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

超過41萬人！菲律賓來台旅客數居東南亞之冠 29名業者赴旅展吸客

菲律賓來台旅遊正夯，去年1至11月菲律賓來台旅遊共41萬5635人次，已躍升為東南亞第一大來源國，更居全球第5。交通部觀...

氣溫一路下滑…北市「這2區」周六最低溫恐跌破8度 陽明山降雪率曝

從明天起受到寒流影響，氣溫開始再度一路下滑，北市災防辦提醒，預估自明天周五至10日周一，為寒流影響最顯著時段，台北市區低...

寒流明報到！9縣市低溫特報 明晚到後天恐10度以下

入冬第三波寒流明天南下， 中央氣象署下午16時34分針對9縣市發布低溫特報，明晚到後天恐10度以下。

大S流感病逝掀搶疫苗潮 高端釋300劑「這裡打」每劑捐千元

藝人大S流感病逝日本消息本月3日傳出後，國內公費流感疫苗打氣暴增，台中市3天打掉近3.2萬劑，自費疫苗也秒殺；高端表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。