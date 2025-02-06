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需求急升高…桃公費流感疫苗一周打2.1萬劑 議員促查哄抬自費疫苗價

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園這3天打公費流感疫苗人數明顯增加。圖／聯合報資料照片
桃園這3天打公費流感疫苗人數明顯增加。圖／聯合報資料照片

大S因流感及併發症病逝，桃園市流感疫苗需求快速升高，衛生局周一統計還有2萬8756劑公費疫苗，隔天1.9萬劑，至今天下午1點只剩7700劑，原本規畫台灣燈會12日正式登場期間提供打流感、新冠疫苗服務，估計屆時只能打新冠疫苗。

衛生局表示，原先統計去年10月1日至今年2月3日，桃市累計接種61萬6991劑流感疫苗及17萬1180劑COVID-19 JN.1疫苗，不過目前桃園市已有超過65萬市民接種流感疫苗，施打率接近30%。議員凌濤向衛生局確認，從明天開始，公費疫苗將集中於衛生所施打，合約診所以自費疫苗為主。

凌濤並向衛生局確認目前診所仍有自費疫苗，每劑價格約1000元，民眾可以先電話聯絡確認診所打自費疫苗的時間。不過也接獲反映部分縣市及診所竟然喊價到3000元，他要求市府嚴格取締不當哄抬價格，確保市民的權益。

凌濤 流感疫苗 衛生局

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