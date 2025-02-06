影／台大院長吳明賢新書「行俠仗醫」 許金川讚：醫界新約聖經

台大醫院長吳明賢出版新書「行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路」，今天下午在台北國際書展舉辦新書發表會，現場來了多位吳明賢的恩師，包括中研院士陳建仁、台大醫學院名譽教授林肇堂、肝基會董事長許金川等。許金川指出，這本書應是「醫界的新約聖經」，可讓醫界人士行醫時參考，學習吳明賢慈悲為懷的精神。

吳明賢是國內腸胃科醫學權威，曾在馬祖推行幽門桿菌根除，掌舵台大醫院至今，屢次為台灣醫療前景發聲，針砭時事。新書紀錄他行醫心路歷程，與他和多位老師、同事私下互動及人情故事等。

陳建仁指出，自己有幸擔任吳明賢的指導教授，當他的教授其實很容易，因為吳院長很聰明，做研究十分嚴謹，尤其在馬祖推行胃癌研究，不僅根除幽門桿菌，嘉惠全島居民，更確認幽門桿菌與胃癌風險之間的關係，為全台灣、全人類健康帶來好的貢獻。

在新書序言中，陳建仁也提到，2020年，吳明賢新冠疫情大流行期間接任院長，展現卓越領導風範，深知「真正的權力就是服務，從國人需要看到自己的責任」，面對危機挑戰，更能彰顯一個人的智慧、任性、堅忍和勇毅，吳院長面對百年大疫的沉著穩健令自己佩服。

林肇堂說，早有耳聞吳明賢經常在臉書發表文章，本書由臉書文章集結而成，內容涵蓋醫學、人文、宗教、勵志，吳院長不只是被醫學耽誤的大文豪，也是懸醫濟世的好醫師，台大醫院被稱為寶山醫院，年輕醫師在該院向掌門人吳院長學習，不會空手而回。

許金川說，最初看到以醫弘道，還以為吳院長寫了武俠小說義賣，要挽救醫院收支難平衡的難題，開卷才發現，內文行雲流水，充滿人文關懷。他當場以肝基會董事長身分認購該書，要贈與全台醫學生閱讀，學習吳院長的處事經驗，並喊話陳建仁，以前副總統身分，登高一呼要文武百官都要看這本書，「政府買這本書，立法院一定不會砍掉預算。」