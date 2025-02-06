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流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

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流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
高端流感疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照
高端流感疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照

女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎在日本病逝，不少國人開始出現疫苗搶打潮，行政院今天拍板，加購10萬劑流感疫苗，最快本月20日提供高風險民眾預先接種，國產疫苗廠高端也宣布，明天下午將現有300劑庫存，全數提供給有意願自費施打的民眾，且至指定診所自費接種，高端疫苗將以每劑1000元捐贈給社福單位。  

流感具有爆發流行快速、散播範圍廣泛、併發症嚴重等特性，因應近日流感疫苗需求持續高漲，民眾接種疫苗意願大增，甚至出現民眾在醫院診所大排長龍的景象，高端疫苗將現有僅存300劑流感疫苗，全數提供給有意願自費施打的民眾，凡是民眾至指定診所，自費施打高端流感疫苗，每劑費用1000元，含掛號費，將以每劑1000元捐贈給社福單位。

高端表示，疫苗施打將於2月7日（五）下午3點，在台中的施勝桓小兒科診所、林釗尚小兒科診所、台北的仁弘耳鼻喉科診所開放施打，採隨到隨打、打完為止，有需求民眾請盡速前往，保護自己也愛心做公益。  

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，本季流感疫苗疾管署公費採購658萬劑疫苗，並且各縣市代購20萬劑，合計678萬劑，為歷年最多的流感疫苗採購量，但目前正值流感疫情高峰期，昨日接種4.6萬劑疫苗，目前僅剩下4.3萬劑、即將用罄，為提升較高風險族群接種率，減少重症與死亡，今日經衛福部提報行政院院會同意緊急增購10萬劑流感疫苗。

曾淑慧說，今年度公費疫苗賽諾菲、葛蘭素史克、東洋、國光和高端5家廠商供貨，接下來將邀請廠商討論供貨狀況，增購的10萬劑如何分配未確定，將提供給以下11類高風險對象接種：65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

●【台北】

台北仁弘耳鼻喉科診所

地址：台北市內湖區內湖路一段737巷50弄33號1樓

電話： 02-2659 6360

●【台中】

施勝桓小兒科診所

址址：台中市南屯區黎明路二段286號

電話： 04-2258 1985

林釗尚小兒科診所

地址：台中市大雅區大雅路151號

電話：04 -560 0313

高端疫苗宣布，將現有僅存300劑流感疫苗，全數提供給有意願自費施打的民眾。流感疫苗接種示意圖。記者李青縈／攝影
高端疫苗宣布，將現有僅存300劑流感疫苗，全數提供給有意願自費施打的民眾。流感疫苗接種示意圖。記者李青縈／攝影

流感疫苗 風險 高端疫苗

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