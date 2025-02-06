長輩得流感不一定發燒 醫強調3徵兆速就醫：併發重症恐致「大白肺」

農曆年後，將又再一波流感疫情，而大S流感猝死效應，引發民眾搶打疫苗。國泰醫院感染科主治醫師崔可忠表示，由流感病毒引起的急性呼吸道感染疾病，傳染力高、病毒變異快速，抵抗力差的高危險群，感染後容易導致併發症。有些老年人罹患流感不一定會有發燒症狀，易忽略肌肉痠痛、疲憊感，延遲就醫時間。

崔可忠說，年紀愈大、抵抗力愈差、流感重症風險愈高，不過，發燒是人體免疫系統的反應，表示身體啟動免疫防禦機制。但老年人的免疫功能普遍下降，有些人可能出現「低燒」，僅體溫些微升高，誤以為只是一般感冒。他強調，若長輩有胸痛、呼吸困難或急促、痰液變濃等徵兆，應儘速就醫，掌握治療黃金時間。

崔可忠指出，在流感併發重症的個案中，不幸死亡的患者大多為幼童、老年人，主因還是身體的抵抗力。但是年輕人若有肥胖問題、抽菸習慣、缺乏運動、作息不正常等，也恐增併發重症的風險。再加上目前年輕人、中壯年族群施打流感疫苗的比例並不高，呼籲各年齡層都要提高對疾病的警覺性。

「流感並非只是重感冒。」崔可忠說，流感造成併發症的機率比其他呼吸道疾病高很多，尤其是病毒破壞免疫系統，併發細菌感染時，可能進一步變成肺炎，X光一照，整個肺部都變白，氣體無法順暢交換，患者嚴重喘咳、呼吸不過來，必須靠插管治療。

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，新冠疫情之後，民眾出國旅遊頻繁，各國機場宛如「病毒大熔爐」，尤其是長時間待在狹窄的機艙內，很難維持良好的社交距離。他呼籲，只要符合公費流感疫苗的資格，就應該接種疫苗，提升群體免疫力並降低個人重症風險。

很多人擔心疫苗的副作用，其疼痛、紅腫、發燒、倦怠等輕微反應約1、2天內即可恢復。「與其擔心疫苗的副作用，更應該考量染病後的嚴重性」，陳志道說，流感因為比一般感冒易引發重症，所以才研發疫苗，從公共衛生政策的角度來看，全民都應該把預防醫學當成重要的健康促進。