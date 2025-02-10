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保養攝護腺就這樣吃！「三多三少飲食法」幫助預防保健

聯合新聞網／ 食力Foodnext

整理＝編輯部

攝護腺（又稱前列腺）是男性泌尿生殖系統的重要器官，位於膀胱下方，包覆尿道外圍。隨著年齡增長，攝護腺體積通常會逐漸變大。當體積超過20立方公分時，即可被診斷為攝護腺肥大。此外，攝護腺還可能發生發炎或癌症等疾病，因此男性學會如何保養攝護腺，對健康至關重要。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區泌尿科主治醫師張德撝特別分享一個簡單實用的「三多三少」保養秘訣，讓您和家人都能輕鬆受益。但在開始之前，仍要提醒大家，若有明顯症狀或困擾，例如排尿困難、夜尿頻繁等，建議儘早就醫，尋求泌尿科醫師的專業協助。接下來進入保養重點。

三多：多吃這些好食物

1、深綠色蔬菜多

常見的深綠色蔬菜如芥藍菜、地瓜葉等，富含抗氧化成分，能有效減少體內發炎反應，甚至有助於降低癌症風險。

2、豆類多

豆類食品含有豐富的大豆異黃酮。研究顯示，適量攝取大豆異黃酮有助於改善排尿流速及減輕殘尿感。平日可以多選擇豆漿、豆腐等豆製品。

3、番茄多

特別推薦煮熟的番茄，因為加熱後的番茄可以提高人體對茄紅素的吸收效率。茄紅素具有抗氧化效果，對攝護腺健康有益。

三少：少吃這些不健康食品

1、紅肉少

像牛肉、豬肉等紅肉應盡量減少攝取。如果偏好吃肉，可以選擇魚肉或雞肉作為替代，對健康更為有益。

2、加工肉類少

培根、香腸、火腿等加工肉類通常含有大量添加物，可能對攝護腺造成刺激，應該儘量避免。

3、含糖飲料少

可樂、汽水、雪碧及手搖飲料中的高糖分可能會促進攝護腺增生。若無法完全戒掉飲料，建議選擇無糖或微糖版本。

健康管理的重點提醒

攝護腺保養應該從日常開始，即使沒有症狀，也要重視健康管理。若已出現排尿困難、頻尿或其他症狀，不要拖延，現在的藥物治療效果很好，新一代手術技術也極大地降低了副作用，完全可以放心接受治療。如果有任何疑問，請隨時諮詢專業醫師。

審稿編輯：林玉婷

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