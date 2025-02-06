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大S病逝粉絲心碎滿地 醫建議暫時不接觸「這些事物」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
知名女星大S（徐熙媛）病逝，醫師提醒，粉絲如還是很難過、覺得自己容易陷在其中，或許可以暫時不接觸一些報導、畫面、影片。圖取自Instagram
知名女星大S（徐熙媛）病逝，醫師提醒，粉絲如還是很難過、覺得自己容易陷在其中，或許可以暫時不接觸一些報導、畫面、影片。圖取自Instagram

知名女星大S（徐熙媛）日前因流感併發肺炎病逝，享年48歲，震驚各界。精神科醫師提醒，碰到這樣的事件，難免會有些心情不快樂、對事物有負面感覺，希望大家不要過度投入、逝者一路好走，如果真的很難過，覺得自己容易陷在裡面，建議透過其他事物轉移情緒，一些過往的報導、畫面先暫時不接觸，很多事情會隨時間慢慢淡去。  

大S曾演出多部經典戲劇，陪伴許多人走過年輕歲月，家屬3日證實死訊，病逝的消息如同在粉絲心中投下震撼彈，社群上也有許多討論，林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘表示，這的確滿令人意外的，畢竟她48歲很年輕，出國旅遊卻發生這樣的憾事，也提醒了大家，要珍惜健康、注意身體狀況。

曾經的偶像、年輕時的記憶逝去，難免會有些失落或難過，會隨著時間會慢慢過去，張家銘提醒，要記得她的好，以及曾經帶來的回憶，應該會隨時間慢慢淡去，會有失落、不快樂、對事物有負面感受等情緒是難免的，但仍希望大家不要過度投入、希望逝者一路好走，還是很難過、覺得自己容易陷在其中，或許可以暫時不接觸相關報導、畫面、影片。  

張家銘說，臨床上對於這類親人過世的案例，家屬衝擊可能很大、很難受，哀悼期或長或短，隨著民間民俗、文化，如法事關懷等，可以幫助喪家度過這段時間，如頭七、法會、告別式都還是有其意義，不管什麼宗教儀式，其他親友的關懷，對喪親者多少能提供支持。  

如果還是沒辦法抽離，甚至忽略現實的其他親人、家庭、工作，常常陷入與已逝家人的回憶、幻想不存在的狀況，覺得家人只是躲起來了等，甚至吃不下、睡不著的狀況愈來愈多，通常是2周至1個月仍無法回歸現實狀態，就建議就醫，畢竟還是有其他工作、家人要照顧，對親人的念想還是會在心裡。  

針對告別式舉行與否，小S透過經紀人回應：「感謝各位媒體朋友，在如此寒冷的天氣，等待熙媛回來，她已平安到家，相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！我們不會幫熙媛辦告別式，因為她一向都是喜歡低調的人，若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」

告別式 大S 家人 難過

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