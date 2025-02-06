超過41萬人！菲律賓來台旅客數居東南亞之冠 29名業者赴旅展吸客

菲律賓來台旅遊正夯，去年1至11月菲律賓來台旅遊共41萬5635人次，已躍升為東南亞第一大來源國，更居全球第5。交通部觀光署號召公協會、旅行社、飯店及主題樂園共21個單位、29名業者，於2月7日至9日參加菲律賓TTE（PTAA Travel Tour Expo 2025）國際旅展，現場更將抽台北-馬尼拉來回機票。

我觀光署今年於菲律賓TTE國際旅展設置180平方公尺的「台灣館」，並邀請台灣觀光雙代言人菲律賓女星加比加西亞（Gabbi Garcia）及名模卡里爾拉莫斯（Khalil Ramos）2月8日前來參展，另有百萬YouTuber「The Poor Traveler」及單車旅遊網紅Xzar Lim分享台灣魅力，民眾可於現場品嘗台灣傳統豆花、欣賞原住民演出、體驗絹印春聯及紅包袋等。

TTE旅展「台灣館」以「TAIWAN–Waves of Wonder」為核心概念，透過幾何框架和鮮明的多彩區塊，展現台灣四季不同之美，館內照片牆結合台北101、台中新社花海、日月潭環湖自行車道、台南奇美博物館、高雄捷運美麗島站和台東綠島朝日溫泉等景點，呼應台灣樂活及永續旅遊。

觀光署表示，菲律賓旅客現在來台灣旅遊可享多重優惠，不僅免簽證，還可預先上網登記參加「遊台灣金福氣」抽獎活動，航班表定在2025年6月30日前抵達台灣的外籍旅客，皆有機會抽中5000元消費金。另於旅展填寫問卷除可獲得好禮，購買來台旅遊行程満2萬比索（PHP）還可以抽台北-馬尼拉來回機票。

觀光署指出，為強化台、菲觀光產業交易平臺，觀光署除組團參加菲律賓旅展，也將於2月10日及11日在首都馬尼拉及克拉克經濟特區辦理2場台灣觀光推廣會，預計邀請超過百位菲律賓旅遊業者、航空公司及主流媒體參加。