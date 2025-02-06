「2025台灣燈會」下周登場 免費接駁車班次出爐

2025台灣燈會下周三登場，桃園市交通局預估將有龐大賞燈人潮，但燈區周邊停車空間有限，因此規畫5條免費接駁車往返桃園、中壢和楊梅，11日起行駛，呼籲民眾多搭乘大眾交通運輸工具前往。

交通局指出，因應民眾開車前往燈會，今年在機捷A16站與A20站附近設有大型免費停車場，分別可容納3600輛與2500輛小客車，民眾可將車停於此處，轉乘機捷前往A18、A19燈會會場。另外，A19站「光的遊戲場」燈區在公園路二段備有30席無障礙停車格，憑證入場。

青埔近年發展迅速，移入人口眾多，交通局預期賞燈人潮帶進車輛將影響當地交通，提前規畫5條免費接駁車疏運，紅線往返A18、A19二轉運站，綠線往返桃園區中路風禾公園接駁站與A18轉運站，棕線往返中壢區泰豐輪胎接駁站與機捷A21站，藍線往返楊梅火車站與A19轉運站，黃線往返內壢火車站與A19轉運站（2月12、14至16、22至23日加開）。