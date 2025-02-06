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「2025台灣燈會」下周登場 免費接駁車班次出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2025台灣燈會在桃園主燈「無限樂園」。圖／桃園市政府提供
2025台灣燈會在桃園主燈「無限樂園」。圖／桃園市政府提供

2025台灣燈會下周三登場，桃園市交通局預估將有龐大賞燈人潮，但燈區周邊停車空間有限，因此規畫5條免費接駁車往返桃園、中壢和楊梅，11日起行駛，呼籲民眾多搭乘大眾交通運輸工具前往。

交通局指出，因應民眾開車前往燈會，今年在機捷A16站與A20站附近設有大型免費停車場，分別可容納3600輛與2500輛小客車，民眾可將車停於此處，轉乘機捷前往A18、A19燈會會場。另外，A19站「光的遊戲場」燈區在公園路二段備有30席無障礙停車格，憑證入場。

青埔近年發展迅速，移入人口眾多，交通局預期賞燈人潮帶進車輛將影響當地交通，提前規畫5條免費接駁車疏運，紅線往返A18、A19二轉運站，綠線往返桃園區中路風禾公園接駁站與A18轉運站，棕線往返中壢區泰豐輪胎接駁站與機捷A21站，藍線往返楊梅火車站與A19轉運站，黃線往返內壢火車站與A19轉運站（2月12、14至16、22至23日加開）。

交通局表示，今年燈會接駁車尖峰時段5分鐘到20分鐘一班，離峰時段則維持20分鐘到30分鐘一班，均規畫有低底盤公車，讓行動不便者與推嬰兒車的家長都能安心搭乘。

桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供
桃園市交通局因應台灣燈會交通疏運，規畫5條免費接駁車，11日開始運行。圖／桃園市交通局提供

台灣燈會 桃園 機捷 火車站

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