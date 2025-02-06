勞動部：國光客運未如期發薪 最高可罰100萬
國光客運因未能於農曆年前申請相關補貼款，無法如期發放員工1月份薪資，雖然今天已完成核發補貼，但勞動部說，未如期發放薪資將請當地主管機關了解，最高可開罰100萬元。
國光客運因未能於農曆年前申請相關補貼款，昨天無法如期發放員工1月份薪資。國光客運今天表示，交通部公路局台北區監理所今天已完成核發補貼，公司將發放員工薪資。
不過，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，依勞基法規定，雇主發放勞工工資應在約定日期全額給付勞工，不可以拖欠也不得少錢。
黃維琛也說，補助款是一回事，可以理解公路客運業營運困難，但勞工的薪資部分仍必須依約定日期發放。
黃維琛表示，雖然國光客運今天表示已完成核發補貼，公司將發放員工薪資，但仍會請當地主管機關去了解到底狀況如何，若真違法可依勞基法開罰新台幣2萬到100萬元，若過去曾有相同違規事實，更可加重罰鍰至150萬元。
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