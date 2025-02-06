台鐵票價將漲！產工不滿調幅下修、盼員工待遇納安全改革

台鐵董事會昨天通過票價調漲案，平均漲幅26.8%，但台鐵產工今指出，調幅不如去年所提的最低3%報酬率預期，原因竟是已包含交通部部分補貼，以及交通部及行政院對於台鐵配合政策虧損補貼遲未有結果，因此提出3點呼籲，要求台鐵公司重視員工待遇改善，並將其視為安全改革的一環。

台鐵董事會昨天通過票價調漲案，平均漲幅26.8％，台北至高雄自強號票價從824元漲至975元，方案將送交通部費率審議委員會審議。交通部長陳世凱表示，審議委員會本月就會啟動，通過後再送行政院審議，新票價最快上半年實施。

台鐵產工指出，通過的平均票價漲幅不如去年所提最低3%報酬率、平均票價漲幅25.62％的預期，原因竟是已包含交通部部分補貼，以及交通部及行政院對於台鐵配合政策虧損補貼遲未有結果，因此本次票價調漲，對於台鐵當前財務困境及安全改革恐收效甚微，更恐讓公司對台鐵落後其他軌道同業、國營事業單位的勞動待遇，以此為由規避改善責任。

台鐵產工提出3點呼籲，包含第一，票價凍漲30年「微調」結果，對台鐵財務改善緩慢，安全改革應由政策支持不受公司財政影響安全品質。台鐵公司化後，台鐵號稱在經營上更加自主，但從票價調整案來看，仍處處受政府限制，使得本次結果仍不足以支撐財務體質的改善。

產工認為既然政府對於票價調漲仍有所壓抑，就更應在政策虧損補貼上展現具體作為，而不只是陳世凱部長口中「監督」台鐵經營；交通部必須明確提出如何透過財政支持安全改革，將安全改革與台鐵自身財務切割，不應因為公司財務導致安全改革進度或品質受到影響，回歸民進黨政府所謂「公司化才有安全改革」的目標，確保台鐵有足夠資源進行必要的安全投資與基礎設施升級。

第二，40多億票價收入用途應透明，員工待遇趕上其他國營事業刻不容緩。此次票價調漲後，台鐵說可望額外增加40多億的收入。但這筆收入究竟將如何使用，台鐵公司未來應向社會與員工說明。

產工呼籲台鐵公開財務規畫，確保這筆收入能夠真正用於提升第一線員工待遇，解決台鐵公司化後面臨的人才流失與競爭力不足問題。沒有合理的薪資與職涯發展空間，持續落後其他國營事業待遇將近萬元，台鐵將無法吸引並留住優秀人才，就算接受交通部補助，恐空有硬體設施、計畫卻無人執行的結果，最終影響的是旅客的乘車安全與服務品質。

第三，台鐵企業工會勞工董事應公開董事會會議紀錄，確保員工知情權與決策透明度。目前台鐵企業工會在董事會中擁有3席勞工董事，是台鐵公司化後相當重要的員工參與機制。然而，在此次票價調漲決策過程中，員工並未清楚了解各董事的立場與發言內容。

為確保決策透明度與員工知情權，產工要求工會公開董事會會議紀錄，讓所有員工進一步了解票價調整過程中交通部、公司、企工立場，更重要的是工會代表是否發揮應有的影響力，為員工權益發聲，有無支持合理的票價調整方案。