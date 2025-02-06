台鐵票價喊漲3成多 花蓮觀光業者憂影響旅客造訪意願

花蓮去年歷經地震、颱風天災，遊客大幅減少，觀光產業低迷，如今台鐵要調漲票價，觀光旅宿業者擔憂，未來旅客到花蓮的交通成本增加，會影響出遊意願；同時認為鐵路花蓮崇德段經常發生邊坡落石，導致列車行經都要減速，若漲票價的錢能用在改善路段等，調漲才有正當性。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，現在萬物皆漲，地方觀光業者經營辛苦，以花蓮到台北自強號為例，將由440元調整到583元，若是一家四口，來回等於要多花1144元負擔加重，遊客有可能不願意搭火車到花蓮旅遊。而根據自己的觀察，搭火車跟自駕大概各占一半，要是有5成的遊客不想多花錢搭台鐵，那影響非常大。

陳義豐說，去年天災導致花蓮崇德段屢次發生邊坡落石、土石流，台鐵封閉暫停行駛，顯示之前都沒有好好建設並解決問題；現在搭火車往台北，經過危險路段為安全考量而減速，搭乘時間多出約20分鐘，希望台鐵能盡快改善災害路段，讓搭乘者安心。

經常往返台北、花蓮，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，擔心台鐵車票漲價，影響遊客來花蓮的意願，30年來首次漲價，希望是在合理範圍內。現在228連假住房率僅有2成左右，未見明顯訂房趨勢。