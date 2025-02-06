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吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

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吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

聯合新聞網／ 綜合報導
腎臟科醫師表示，水餃的傷腎風險低，一般人不需擔心。示意圖／ingimage
腎臟科醫師表示，水餃的傷腎風險低，一般人不需擔心。示意圖／ingimage

水餃這種「皮包肉」的食物熱量高，引發傷腎疑慮。不過一名腎臟科醫師指出，水餃造成的傷腎風險其實不高，一般人不用特別恐慌。

腎臟科醫師王介立在臉書發文表示，最近收到私訊詢問：「為什麼水餃會傷腎？」他只花1秒回覆：「水餃不會傷腎」。

王醫師以抽籤舉例，假設每天都要抽一支籤，籤上數字是那天的腎臟受損程度。平常可能只會抽到介於 0.001～0.003的數字，吃水餃時可能略微提高到 0.002～0.004，但若是吃到含馬兜鈴酸的東西，「數值就可能飆到 0.1～0.3，一下子跳了百倍」。

王醫師表示，只要人活著，做的每件事都可能對腎臟造成傷害，差別只在機率高低，水餃這種食物的風險相對小得多，其實不用特別恐慌。不過醫師也在留言區補充，若有嚴重慢性腎病，水餃算是NG食物，建議不要常吃。

《聯合新聞網》曾報導，高血壓、糖尿病、高血脂這些代謝症候群相關疾病會破壞腎臟，造成「慢性腎衰竭」，若再吃到像水餃這種高熱量的「包餡食物」，對腎臟傷害更大，腎臟科醫師洪永祥就常遇到腎友不小心吃到包餡食物，結果腎功能大幅下降的情況。

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