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公費流感疫苗需求增 卓揆拍板增購10萬劑、11類人適用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

藝人大S因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮。行政院長卓榮泰6日於院會中決議再增購10萬劑公費疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類較高風險族群，減少重症與死亡，並強調，目前自費疫苗依然非常充足，鼓勵民眾自費施打。

卓榮泰指出，根據衛福部報告，2024年流感疫苗接種計畫採購公費疫苗658萬劑，自去年10月1日開打，提供65歲以上長者、幼兒等11類較高風險接種，截至去年12月31日，依然剩餘約80萬劑，為發揮疫苗最大效益避免浪費，今年1月1日開放全國年滿6個月以上尚未接種的民眾，能接種到疫苗用完為止。 

卓榮泰說，近日因為相關不幸事件，民眾疫苗接種需求大增，預估2024年度公費流感疫苗一周內將會用完，但目前仍是流感高峰期，因此同意衛福部再增購10萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類較高風險族群，減少重症與死亡；他也提到，目前自費疫苗依然非常充足，鼓勵民眾自費施打。

至於經費來源，衛福部疾管署副署長曾淑慧應詢說明，目前已在處理相關行政作業，經費是使用2025疫苗基金，若一切順利，盼在2月20日提供民眾接種，考量流感重症、死亡仍以高風險族群為主，比如65歲以上長者、慢性病、心肺血管疾病、癌症等個案，因此增購的10萬劑公費疫苗主要仍提供給高風險民眾接種。

卓榮泰 大S 流感疫苗

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