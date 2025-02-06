過年前感染肺炎 台南9旬嬤在宅急症照護「在家善終」心願了

台南一名94歲高齡婦人去年底因發燒及呼吸困難，緊急前往奇美醫院急診就醫，被診斷為肺炎合併尿道感染，在急診等了2天病床，但婦人一心想返家休息，經奇美在宅急症照護團隊評估，並啟動在宅急症照護計畫，婦人昨天雖仍不幸離世，但也與親人度過最後的新年。

衛福部去年7月起開始推動在宅急症照護模式，奇美醫院同年8月加入該項計畫，透過跨領域專業醫療人員及科技輔助，截至今年1月底，已有71名患者受惠，平均每月約服務10多名在宅急症照護案例，讓病人回到最熟悉的家中。

94歲的吳姓婦人去年12月因出現發燒及呼吸困難等症狀，到奇美醫院急診就醫，被診斷為肺炎合併尿道感染後，原建議其應住院接受治療，但吳姓婦人堅持返家，因其病情尚未穩定，轉由在宅急症照護團隊接手，由跨領域醫療團隊進駐婦人家中，繼續為她診斷治療。

急診醫學部主治醫師陳殿和說，婦人剛返家時，不僅食慾減退、呼吸喘促伴隨明顯喘鳴聲，血氧濃度更低於90%，意識時而模糊，情況不慎樂觀，家屬更簽署不施行心肺復甦術(DNR)，只為完成婦人在家善終的心願。

醫療團隊後續先以隨行便攜式超音波檢查，並建議家屬租借氧氣製造機、噴霧機及氣管擴張劑改善，同時為治療肺炎及尿道感染，醫師也給予適當的抗生素及白蛋白輸液；經過14天在宅急症照護，婦人情況總算逐漸改善，甚至為迎接農曆新年，還特地去美髮店梳妝打扮。

陳殿和表示，吳姓婦人後續順利轉介至安寧居家療護，團隊接手照護約1個月，婦人昨天在家人的守護與陪伴下，安詳離世，也陪伴婦人走完人生最後的一哩路。

急診醫學部高齡急診科主任黃建程也說明，在宅急症照護目前以肺炎、尿道感染及軟組織感染等3大主要疾病為主，經統計分析，急診高齡病人相較於在宅急症照護病人，3日內再返急診率從10.4%降低至6.7%、14日內再返急診率從18.2%降低至13.3%。

此外，3日內再住院率從9%降低至6.7%、14日內再住院率從17.9%降低至13.3%、1個月內死亡率更從16.4%降低至10%，並且疾病緩解完治率高達80%以上。病人與家屬普遍認為，在熟悉的居家環境中接受治療，不僅更舒適，還有助於康復。