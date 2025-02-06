全台流感疫苗僅剩下4萬劑 疾管署相隔5年再度加購疫苗

流感疫苗接種量大增，全台現在僅剩下4萬劑疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，今天提報行政院緊急同意增購10萬劑流感疫苗，接下來會邀請本流感季有供貨的5家疫苗廠商討論供貨狀況，疫苗最快2月20日提供民眾接種，預計先提供給長者等高風險族群接種。

我國去年10月起先是開放11類對象包含長者、孕婦、禽畜業者等，接著11月開放50歲以上成人公費接種，到今年起才開放全民公費接種。然而，受到大S因流感併發肺炎過世消息影響，全台流感疫苗接種需求大增，本周3天（2月3日至5日）合計施打超過15萬劑，即將用完。

曾淑慧表示，本季流感疫苗疾管署公費採購658萬劑疫苗，並且各縣市代購20萬劑，合計678萬劑，為歷年最多的流感疫苗採購量。但是目前正值流感疫情高峰期，昨日接種4.6萬劑疫苗，目前僅剩下4.3萬劑、即將用罄，為提升較高風險族群接種率，減少重症與死亡，今日經衛生福利部提報行政院院會同意緊急增購10萬劑流感疫苗。

增購疫苗將提供給以下11類高風險對象接種：65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

曾淑慧說，今年度公費疫苗賽諾菲、葛蘭素史克、東洋、國光和高端5家廠商供貨，接下來將邀請廠商討論供貨狀況，增購的10萬劑如何分配未確定。若疫苗採購程序及交貨過程一切順利，預估疫苗最快可於2月20日到位，提供上述11類對象公費接種 。上一次增購疫苗為2020年，當時因為民眾接種狀況踴躍也有過增購流感疫苗。

流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

另為因應流感疫情高峰，疾管署自去年12月15日起至今年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。