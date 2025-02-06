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大S病逝！流感疫苗夯到政院緊急加購 新冠疫苗打氣沒跟著起色

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
流感疫苗打氣夯，但是同樣預防呼吸道病毒，並且提供公費接種的新冠疫苗打氣並未跟著提升。流感疫苗接種示意圖。記者李青縈／攝影
流感疫苗打氣夯，但是同樣預防呼吸道病毒，並且提供公費接種的新冠疫苗打氣並未跟著提升。流感疫苗接種示意圖。記者李青縈／攝影

大S因流感併發肺炎在日本病逝，帶動國人流感疫苗打氣，全國目前僅剩不到9萬劑；行政院緊急增購10萬劑公費流感疫苗，預計給供65歲以上長者、幼兒等11類較高風險接種。然而，同樣都是預防呼吸道疾病的新冠疫苗，根據第一線醫師觀察，打氣並未明顯提升，僅有零星個案接種。

我國每年10月開放高風險族群優先接種公費流感疫苗，再依據接種情形及疫情開放全民接種。去年10月先是開放11類對象包含長者、孕婦、禽畜業者等，接著11月開放50歲以上成人。然而，因為去年發生國光疫苗變色事件，以及颱風假影響，直到去年底流感疫苗打氣跟上一個流感季相比仍有50萬計的差異，因此在今年開始才開放全民接種，當時仍有約80萬劑。

本周受到大S事件影響，疫苗打氣飆升，周一、周二兩天合計接種破10萬劑，全國公費疫苗僅不到9萬劑，即將用完。目前流感還在流行期，行政院緊急增購10萬劑疫苗，提供高風險族群接種。然而，增購疫苗還需要時間，民眾短期恐怕仍打不到流感疫苗，僅有少數患者改打新冠疫苗，增加保護力，雖無法預防流感，仍能避免共同感染時重症及死亡風險。

基層醫療協會理事長林應然表示，新冠疫苗打氣沒有明顯提升，民眾多數一窩蜂搶打流感疫苗，僅有少數民眾改打新冠疫苗。根據疾管署統計至2月2日，新冠JN.1疫苗累計接種192.9萬人次，並且對預防重症住院的保護效益可達50至60%。

根據統計，國內近2周（1月21日至2月3日）新增12例新冠併發重症本土病例；從去年9月底累積467例重症、102例死亡，根據去年10月起通報的確定及死亡病例未接種JN.1疫苗者均達97%以上。

另依據世界衛生組織（WHO）資料顯示，近期全球新冠病毒陽性率呈下降趨勢，中非洲及西太平洋區呈上升趨勢，東南亞區上下波動，其他地區則下降；截至2024年12月上旬，全球流行變異株以XEC占比最高且呈上升趨勢，其次為變異株KP.3.1.1，占比則呈下降趨勢。

新冠疫苗 流感疫苗 風險

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