影／公費流感疫苗將用罄 卓揆拍板增10萬劑盼月底開打

數發部次長闕河鳴、行政院發言人李慧芝、國科會副主委林法正上午一起出席行政院院會記者會，針對流感疫苗、總預算相關問題等回應。

藝人大S徐熙媛在日本旅遊期間因流感併發肺炎過世，消息震驚華人圈，民眾開始搶打流感疫苗，造成公費流感疫苗將用罄。行政院發言人李慧芝在院會後轉述卓揆裁示。卓榮泰指出，根據衛福部報告，2024年流感疫苗接種計畫採購公費疫苗658萬劑，自去年10月1日開打，提供65歲以上長者、幼兒等11類較高風險接種，截至去年12月31日，依然剩餘約80萬劑，為發揮疫苗最大效益避免浪費，今年1月1日開放全國年滿6個月以上尚未接種的民眾，能接種到疫苗用完為止。

卓榮泰表示，民眾疫苗接種需求大增，預估2024年度公費流感疫苗一周內將會用完，但目前仍是流感高峰期，因此同意衛福部再增購10萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類較高風險族群，減少重症與死亡；他也提到，目前自費疫苗依然非常充足，鼓勵民眾自費施打。

卓榮泰強調，雖然疫苗基金預算和公務預算撥補疫苗基金分別被凍結100萬和1000萬元，但依然要想辦法全力支持增購疫苗預算，照顧高風險族群的健康。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，目前已在處理相關行政作業，經費是使用2025疫苗基金，若一切順利，在2月20日左右提供民眾接種，考量流感重症、死亡仍以高風險族群為主，比如65歲以上長者、慢性病、心肺血管疾病、癌症等個案，因此增購的10萬劑公費流感疫苗主要仍提供給高風險民眾來做接種，包括11類別適用。