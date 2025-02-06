工作壓力大！做這事恐長期失眠 醫：多補充4營養素助眠

許多人工作壓力大時，會透過吃甜食改善心情。初日診所減重專科暨小兒內分泌科醫師王律婷表示，吃進精緻澱粉或高糖份食物，會使大腦釋放荷爾蒙「多巴胺」，讓人心情愉悅，也是造成「糖上癮」的關鍵因素，而另一種荷爾蒙「皮質醇」則可能引起長期失眠。

王律婷在臉書表示，大量攝取高油糖鹽加工食品，體內會產生超氧自由基，誘發發炎反應，導致各種疾病，其中愛吃甜食會壓縮攝取色胺酸、鎂等營養素，並使食慾素水平下降，還可能因為血糖波動大、胃食道逆流等因素，影響睡眠穩定性與周期性、深淺性，人體也會加速分泌胰島素使血糖下降，增進大腦釋放壓力荷爾蒙「皮質醇」，長期失眠。

常於餐後或睡前來份甜點、壓力大或情緒不佳時想攝取甜食、常在不知不覺中吃完一包餅乾、注意力難集中、頭痛頻率高、常選擇含糖飲料、想戒糖卻沒有成功過、總有許多理由攝取甜食、情緒起伏大、吃甜食時會有愧疚感。王律婷說，有中3點以上，可能已有糖上癮，平時可選擇堅果、海苔、黑巧克力等食物，取代高糖份食品，並透過運動、按摩等舒壓方式，建立規律睡眠。

另外，也可多從飲食補充鎂、鈣、色胺酸、維生素B群等營養素，有助於睡眠。

一、鎂：有助神經、肌肉放鬆、 降低皮質醇，促進深層睡眠。包括堅果、酪梨、黑巧克力、深綠色蔬菜及豆類等食物。

二、鈣：與神經傳導、肌肉收缩有關、 攝取充足的鈣有助於肌肉放鬆、減少焦慮感，降低抽筋機率。包括乳製品、小魚乾、黑芝麻及豆製品等食物。

三、色胺酸：調節情緒、使人放鬆，並促進體內褪黑激素的合成，增強睡眠品質。包括雞肉、豬瘦肉、鮭魚、乳製品、蛋等

维生素食物。

四、維生素B群：能提振精神，在睡前適量補充可促進睡眠品質。包括豆魚蛋肉類、乳製品、燕麥、堅果等食物。

．維生素B6：促進色氨酸轉化為血清素，使身體放鬆。

．維生素B12：與神經穩定有關，對睡眠有幫助。