彰化縣養雞場今年再爆第3場禽流感 累計撲殺近9萬隻雞

彰化縣芳苑鄉1處蛋中雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員昨天完成蛋中雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺3萬47隻蛋中雞。這也是彰化縣今年第3場養雞場感染禽流感，合計已撲殺8萬8千多隻。

彰化縣動物防疫所表示，上月29日接獲芳苑鄉1場蛋中雞場反映，稱場內雞隻有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，2月4日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員昨天完成該蛋中雞場撲殺清場及消毒工作，合計撲殺3萬47隻蛋中雞。

動防所表示，連同芳苑鄉昨天這場蛋中雞場，彰化縣今年以來，已有3場蛋雞場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，分別竹塘鄉1場、芳苑鄉2場，合計已撲殺8萬8千多隻雞。

動物防疫所提醒，近日接連受大陸冷氣團及寒流影響，各地區氣溫下降，易造成家禽緊迫，導致抵抗力降低，籲請養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，共同防範疫情發生及傳播。

動防所表示，養禽場如發現雞隻有異常情況，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下罰鍰。