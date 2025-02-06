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20多歲職業軍人確診A流2天猝逝！雲林公費流感疫苗將用罄

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
流感疫苗搶打，雲林縣有診所大排長龍。圖／民眾提供
流感疫苗搶打，雲林縣有診所大排長龍。圖／民眾提供

大S流感猝逝，引發流感疫苗搶打潮，雲林縣過年前剩餘1萬多劑公費疫苗，本周搶打僅剩2千多劑，預計明天將用罄，雲林縣今年已有9例流感重症確診，有2人重症不治，其中一人是年約20多歲的職業軍人，確診不到2天時間就過世。

雲林縣衛生局表示，今年初流感疫苗打氣不強，過年前還剩1萬多劑公費疫苗，本周民眾搶打流感疫苗，截至今天上午只剩2千餘劑，預估明天將全數用罄。

部分診所已無疫苗供民眾接種，莿桐鄉衛生所今在臉書公告，莿桐鄉衛生所及鄉內診所都已無疫苗，有診所透露，有民眾專程從台北、彰化跑來雲林接種疫苗。

衛生局表示，今年流感疫情從去年12月中旬進入高峰，雲林縣平均每天消耗60盒流感抗病毒藥物，目前全縣庫存1200盒，已再跟中央緊急申請600盒。

雲林縣今年截至已通報14例流感重症，其中9例確診，確診病例中有2人不治，其中一人是年約20多歲的職業軍人，今年元旦假期返鄉前在工作地醫院急診確診A型流感，當天返鄉後高燒不退，緊急送醫時體溫42度、肺部嚴重浸潤，急救不治。

另一人為73歲男性，1月14日修剪樹木摔倒送醫，醫生發現他有咳嗽症狀，當天快篩確診A型流感，病情急轉直下，16日住進加護病房後仍不治。

流感疫苗 確診 雲林

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