快訊

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

NBA／湖人爭冠最後一塊拼圖？向黃蜂交易來主力中鋒威廉斯

5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！北檢行政調查結果全文曝

影／一棵樹「一半紅花一半白花」！台東高山櫻花樹開奇花 遊客搶拍呼「神奇」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南橫山區已進入櫻花季，沿線繽紛色彩令人驚豔，尤其霧鹿及利稻部落，花開7成以上，但利稻部落卻有一顆櫻花特別不同，竟開出紅白2種不同顏色的花，遊客紛紛搶拍，直呼「神奇」。記者尤聰光／攝影
台東南橫山區已進入櫻花季，沿線繽紛色彩令人驚豔，尤其霧鹿及利稻部落，花開7成以上，但利稻部落卻有一顆櫻花特別不同，竟開出紅白2種不同顏色的花，遊客紛紛搶拍，直呼「神奇」。記者尤聰光／攝影

台東南橫山區已進入櫻花季，沿線繽紛色彩令人驚豔，尤其霧鹿及利稻部落，花開7成以上，但利稻部落卻有一顆櫻花特別不同，竟開出紅白2種不同顏色的花，遊客紛紛搶拍，直呼「神奇」。專家表示，這是嫁接所致。

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松表示，通常櫻花嫁接到薔薇科李屬是用來觀賞或培育所用，因此，就會有同樹幹開出2種或多種不同色系的花朵，利稻這棵可能是當初農民嫁接後，讓它自行生長，就成了現在開紅白花。

台20線南橫公路上，隨著海拔高度增加，山區櫻花成為每年2至3月的嬌點，尤其霧鹿及利稻部落，每到櫻花綻放，就會舉辦「櫻花季」活動，成為當地部落觀光特色，今年櫻花開的相當漂亮，吸引不少遊客上山賞櫻。

不過，利稻部落確有1棵櫻花樹，竟開出紅白2種不同顏色的花，吸引遊客好奇紛紛搶拍。來自台北的謝姓年輕人驚呼說「第一次看過開不同顏色的櫻花」；另桃園林小姐說「原來櫻花可以這麼神奇，開出紅白花出來」。

利稻部落村民表示，山區很多為台灣原生種的山櫻，老人家看到這麼美麗花朵，就稱櫻花為「嵐嵐」，民國1996年開始，鄉公所、縣府及縱管處，相繼栽種不同品種的櫻花樹，有八重櫻、吉野櫻等，這棵雙色櫻是農民自種的。

台20線台東端南橫公路上，隨著海拔高度增加，山區櫻花成為每年2至3月的嬌點。記者尤聰光／攝影
台20線台東端南橫公路上，隨著海拔高度增加，山區櫻花成為每年2至3月的嬌點。記者尤聰光／攝影
台20線台東端南橫公路上，隨著海拔高度增加，山區櫻花成為每年2至3月的嬌點。記者尤聰光／攝影
台20線台東端南橫公路上，隨著海拔高度增加，山區櫻花成為每年2至3月的嬌點。記者尤聰光／攝影
台東南橫山區已進入櫻花季，沿線繽紛色彩令人驚豔，尤其霧鹿及利稻部落，花開7成以上，但利稻部落卻有一顆櫻花特別不同，竟開出紅白2種不同顏色的花，遊客紛紛搶拍，直呼「神奇」。記者尤聰光／攝影
台東南橫山區已進入櫻花季，沿線繽紛色彩令人驚豔，尤其霧鹿及利稻部落，花開7成以上，但利稻部落卻有一顆櫻花特別不同，竟開出紅白2種不同顏色的花，遊客紛紛搶拍，直呼「神奇」。記者尤聰光／攝影
台東南橫山區已進入櫻花季，沿線繽紛色彩令人驚豔，尤其霧鹿及利稻部落，花開7成以上，但利稻部落卻有一顆櫻花特別不同，竟開出紅白2種不同顏色的花，遊客紛紛搶拍，直呼「神奇」。記者尤聰光／攝影
台東南橫山區已進入櫻花季，沿線繽紛色彩令人驚豔，尤其霧鹿及利稻部落，花開7成以上，但利稻部落卻有一顆櫻花特別不同，竟開出紅白2種不同顏色的花，遊客紛紛搶拍，直呼「神奇」。記者尤聰光／攝影

南橫 台東 櫻花季

延伸閱讀

美極了！士林官邸鬱金香下周登場 內湖櫻花爆開最佳賞期

不必赴日本！北橫櫻花季櫻花報到 遊燈會兼賞花

冷氣團來襲…司馬庫斯櫻花延後綻放 櫻花季開不到一成

新竹關西賞櫻秘境暴紅 一大片粉色花海引人搶拍

相關新聞

銀白世界！ 寒流加持 玉山群峰覆蓋白雪絕美

入冬以來第二波寒流逐漸減弱，多處3000公尺以上高山日前降雪，今晨玉山群峰覆蓋厚厚的白雪，美不勝收。中央氣象署表示，玉山...

全台流感疫苗僅剩下4萬劑 疾管署相隔5年再度加購疫苗

流感疫苗接種量大增，全台現在僅剩下4萬劑疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，今天提報行政院緊急同意增購10萬劑流感疫苗，接下來...

住ICU裝葉克膜1個月…陸客來台流感重症幸運救回 家屬見帳單嚇到

女星大S徐熙媛染流感在日本猝死，震驚國人，讓不少人關注出國旅遊的就醫資訊。胸腔科醫師蘇一峰分享自身經歷，一名陸客來台旅遊，流感重症惡化，緊急插管裝上葉克膜急救，歷時一個月終於救回，出院時家屬看到帳單，直呼「好便宜」。

明迎寒流探3度低溫 賈新興：台北恐9.2度、大屯山可能下冰霰

明天將有入冬第三波寒流南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing ...

大S病逝！流感疫苗夯到政院緊急加購 新冠疫苗打氣沒跟著起色

大S因流感併發肺炎在日本病逝，帶動國人流感疫苗打氣，全國目前僅剩不到9萬劑；行政院緊急增購10萬劑公費流感疫苗，預計給供...

公費流感疫苗一周用罄　卓揆拍板增購10萬劑、11類人適用

國內流感疫情升溫，藝人大S也因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，衛福部評估，公費疫苗一周內將用罄。行政院長卓榮泰今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。