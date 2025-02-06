影／一棵樹「一半紅花一半白花」！台東高山櫻花樹開奇花 遊客搶拍呼「神奇」
台東南橫山區已進入櫻花季，沿線繽紛色彩令人驚豔，尤其霧鹿及利稻部落，花開7成以上，但利稻部落卻有一顆櫻花特別不同，竟開出紅白2種不同顏色的花，遊客紛紛搶拍，直呼「神奇」。專家表示，這是嫁接所致。
農業部台東區農業改良場副場長盧柏松表示，通常櫻花嫁接到薔薇科李屬是用來觀賞或培育所用，因此，就會有同樹幹開出2種或多種不同色系的花朵，利稻這棵可能是當初農民嫁接後，讓它自行生長，就成了現在開紅白花。
台20線南橫公路上，隨著海拔高度增加，山區櫻花成為每年2至3月的嬌點，尤其霧鹿及利稻部落，每到櫻花綻放，就會舉辦「櫻花季」活動，成為當地部落觀光特色，今年櫻花開的相當漂亮，吸引不少遊客上山賞櫻。
不過，利稻部落確有1棵櫻花樹，竟開出紅白2種不同顏色的花，吸引遊客好奇紛紛搶拍。來自台北的謝姓年輕人驚呼說「第一次看過開不同顏色的櫻花」；另桃園林小姐說「原來櫻花可以這麼神奇，開出紅白花出來」。
利稻部落村民表示，山區很多為台灣原生種的山櫻，老人家看到這麼美麗花朵，就稱櫻花為「嵐嵐」，民國1996年開始，鄉公所、縣府及縱管處，相繼栽種不同品種的櫻花樹，有八重櫻、吉野櫻等，這棵雙色櫻是農民自種的。
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