培力偏鄉小農跨越食品檢驗高牆 芥菜種會攜手企業共創永續

食品檢驗對部落小農而言是一道高牆，不僅程序繁複、費用高昂，還需掌握專業知識與資源。基督教芥菜種會透過資源整合，引入生產標準化流程，陪伴部落小農通過70項的食品檢驗，讓部落產業逐步走向規模化經濟，改變偏鄉、部落的工作機會有限與選擇不足等現況。

芥菜種會自2020年開始關注偏鄉部落產業困境，突破傳統福利補助，以社會企業營運模式，整合產銷通路，在偏鄉部落導入自然農業友善飼養模式生產雞蛋，並取得友善環境標章，透過社會企業「習得」品牌營運模式，從飼養、撿蛋到食品加工茶葉蛋，持續創造工作機會。

南投縣信義鄉的35歲部落青年阿文，因故造成身體左手左腳半癱，及心臟瓣膜等問題，導致工作的能力受限，阿文說「已經3年沒有工作了，沒想到你們竟然願意給我工作機會」，經芥菜種會培力後，阿文參與「習得蛋」的分蛋與盒裝，穩定經濟收入，重拾生活意義。

芥菜種會執行長李肇家表示，透過部落產業生產的雞蛋，並培力留鄉青年、困難家庭等社區需要者一技之長，攜手冠廚餐飲集團，共同生產更具市場青睞的「習得茶葉蛋」；與此同時，生產的蛋品不僅成為全台認養家庭的日常營養來源，日前更送至嘉義地震災區，為災民補充食物與能量，讓每個環節都有受助者的參與，成就從受助、自立，進而助人的循環。

芥菜種會也攜手金寶集團實踐ESG企業永續發展，以「原民青年返鄉產業發展計畫」協助部落雞農發展，創造在地工作機會，並推動企業志工社會參與模式，結合部落走讀與食農教育，企業志工不僅化身一日農夫參與環境永續的實作，也為部落青年提供支持與資源，期盼更多企業響應芥菜種會發展偏鄉產業的理念，持續社會參與以及支持環境永續的議題。