快訊

綠委缺席立院團拜 韓國瑜自嘲恐最後一次：快被罷免了

NBA／湖人爭冠最後一塊拼圖？向黃蜂交易來主力中鋒威廉斯

5檢察官與吳乃仁餐敘有違失均送個案評鑑！北檢行政調查結果全文曝

聽新聞
0:00 / 0:00

培力偏鄉小農跨越食品檢驗高牆 芥菜種會攜手企業共創永續

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
芥菜種會邀請企業志工參與部落走讀與食農教育，關注在地需要，響應環境永續的重要性。圖／芥菜種會提供
芥菜種會邀請企業志工參與部落走讀與食農教育，關注在地需要，響應環境永續的重要性。圖／芥菜種會提供

食品檢驗對部落小農而言是一道高牆，不僅程序繁複、費用高昂，還需掌握專業知識與資源。基督教芥菜種會透過資源整合，引入生產標準化流程，陪伴部落小農通過70項的食品檢驗，讓部落產業逐步走向規模化經濟，改變偏鄉、部落的工作機會有限與選擇不足等現況。

芥菜種會自2020年開始關注偏鄉部落產業困境，突破傳統福利補助，以社會企業營運模式，整合產銷通路，在偏鄉部落導入自然農業友善飼養模式生產雞蛋，並取得友善環境標章，透過社會企業「習得」品牌營運模式，從飼養、撿蛋到食品加工茶葉蛋，持續創造工作機會。

南投縣信義鄉的35歲部落青年阿文，因故造成身體左手左腳半癱，及心臟瓣膜等問題，導致工作的能力受限，阿文說「已經3年沒有工作了，沒想到你們竟然願意給我工作機會」，經芥菜種會培力後，阿文參與「習得蛋」的分蛋與盒裝，穩定經濟收入，重拾生活意義。

芥菜種會執行長李肇家表示，透過部落產業生產的雞蛋，並培力留鄉青年、困難家庭等社區需要者一技之長，攜手冠廚餐飲集團，共同生產更具市場青睞的「習得茶葉蛋」；與此同時，生產的蛋品不僅成為全台認養家庭的日常營養來源，日前更送至嘉義地震災區，為災民補充食物與能量，讓每個環節都有受助者的參與，成就從受助、自立，進而助人的循環。

芥菜種會也攜手金寶集團實踐ESG企業永續發展，以「原民青年返鄉產業發展計畫」協助部落雞農發展，創造在地工作機會，並推動企業志工社會參與模式，結合部落走讀與食農教育，企業志工不僅化身一日農夫參與環境永續的實作，也為部落青年提供支持與資源，期盼更多企業響應芥菜種會發展偏鄉產業的理念，持續社會參與以及支持環境永續的議題。

芥菜種會持續關注偏鄉人口流失、城鄉差距等問題，呼籲企業投入社會參與，一起幫助偏鄉產業發展，為環境永續與部落經濟注入新動能。

經過芥菜種會的培力的阿文，參與「習得蛋」的分蛋與盒裝工作。圖／芥菜種會提供
經過芥菜種會的培力的阿文，參與「習得蛋」的分蛋與盒裝工作。圖／芥菜種會提供

偏鄉 永續

延伸閱讀

青年培力好評影響力10大企業！日月光投控、統一超、國泰金、中鋼、遠傳電信皆上榜

台東池上青培站與農企業源天然攜手落實ASR精神

活化中興新村 國發會推動地方創生加快腳步均衡台灣

國發會活化南投中興新村 盼打造地方創生聚落

相關新聞

銀白世界！ 寒流加持 玉山群峰覆蓋白雪絕美

入冬以來第二波寒流逐漸減弱，多處3000公尺以上高山日前降雪，今晨玉山群峰覆蓋厚厚的白雪，美不勝收。中央氣象署表示，玉山...

全台流感疫苗僅剩下4萬劑 疾管署相隔5年再度加購疫苗

流感疫苗接種量大增，全台現在僅剩下4萬劑疫苗。疾管署發言人曾淑慧表示，今天提報行政院緊急同意增購10萬劑流感疫苗，接下來...

住ICU裝葉克膜1個月…陸客來台流感重症幸運救回 家屬見帳單嚇到

女星大S徐熙媛染流感在日本猝死，震驚國人，讓不少人關注出國旅遊的就醫資訊。胸腔科醫師蘇一峰分享自身經歷，一名陸客來台旅遊，流感重症惡化，緊急插管裝上葉克膜急救，歷時一個月終於救回，出院時家屬看到帳單，直呼「好便宜」。

明迎寒流探3度低溫 賈新興：台北恐9.2度、大屯山可能下冰霰

明天將有入冬第三波寒流南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing ...

大S病逝！流感疫苗夯到政院緊急加購 新冠疫苗打氣沒跟著起色

大S因流感併發肺炎在日本病逝，帶動國人流感疫苗打氣，全國目前僅剩不到9萬劑；行政院緊急增購10萬劑公費流感疫苗，預計給供...

公費流感疫苗一周用罄　卓揆拍板增購10萬劑、11類人適用

國內流感疫情升溫，藝人大S也因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，衛福部評估，公費疫苗一周內將用罄。行政院長卓榮泰今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。