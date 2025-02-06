檳榔專法預告產業界抗議暫緩 民團提3修法意見

72歲的蔡維國曾從事餐飲業，當時常嚼檳榔提神，卻不知道這是致癌物質，最終在56歲那年確診口腔癌第四期，不僅廚師工作終結，也衝擊家庭生計，如今深知檳榔危害的他疾呼，「不要讓下一代重蹈覆轍、制定檳榔專法不能再等」。該法案將預告至本月17日，衛福部表示，目前持續蒐集各界意見，截至上周已蒐集近5000則評論，至於原定2月10日陳情的團體，經溝通決議暫緩。

台灣檳榔防治暨口腔癌防治聯盟指出，根據衛福部死因統計資料，平均每年超過3000人因口腔癌喪命，且每年有8000多名新的口腔癌患者，10年間全台就有3萬1730人死於口腔癌，其中2萬9197人為男性，且檳榔果實已被證實為一級致癌物，但政府部會間對檳榔定義的不同調，讓檳榔問題成為矛盾，入口嚼食的事實缺乏有效管理，導致後端的醫療健保支出年耗百億以上、社會成本難以估量。

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，將預告至2月17日，相關團體今指出，草案應全面保護兒少及孕婦，不能販售、不應有原住民文化等豁免條件，同時應有專章列舉宣導、教育、篩檢及戒除等預防工作，並應明列經費來源。

台灣檳榔防治暨口腔癌防治聯盟工作小組成員莊麗真表示，草案第15條提到，台灣原住民族基於傳統文化、祭儀，而有使用檳榔之必要者，不受此規定限制，聯盟認為對孕婦及兒少的保護，不應有基於族群或文化等任何原因的例外，且本法並未限制原住民基於傳統文化與祭儀而使用檳榔，認為可以刪除；中華民國口腔顎面外科學會口腔癌防治委員會主委吳家佑強調，專法一定要加入宣導教育專章，且要有經費來源，保障防治工作有效推動、產業轉型。

中華民國牙醫師公會全聯會副主委李楊鈞說，口腔癌的危害其實是可預防的，最主要的是不要接觸到菸、酒、檳榔等誘發因子，否則風險會增加123倍，且前期病變並非無跡可尋，可以透過口腔檢查、口腔癌篩檢發現異常病灶，在惡化前介入治療，但目前整體篩檢率仍偏低，嚼食檳榔族群有59%未做過篩檢。

此外，嚼檳榔還會造成其他牙齒問題，中華民國家庭牙醫學會主委林伯彥指出，除了造成牙齒和黏膜問題外，因為檳榔很硬，牙齒過度磨耗會造成牙齒敏感，牙髓外露就需要抽神經，罹患口腔癌的患者多是男性，往往是家中經濟支柱，健康出問題整個健康出問題，認為檳害防治應該要比照菸害，戒除嚼檳榔帶來的壞處。

衛福部口腔健康司長張雍敏說，草案預告至2月17日，歡迎也感謝各界提供的意見，截至2月2日已有近5000則評論，都會納入綜整，不過仍需要進一步整理；另外，1月底有和原定2月10日上街陳情的產業團體溝通，目前決議先暫緩陳情，主要考量上街需要耗掉很多社會成本，認為可以再討論。

蔡維國因長期嚼檳榔導致口腔黏膜下纖維化，在48歲時口腔內已出現癌前病變，嘴巴逐漸打不開，卻因為沒有明顯疼痛，加上工作忙碌，未曾正視這個問題，也沒有及時就醫，直到56歲時牙齦反覆潰瘍，才驚覺病情嚴重，就醫確診為口腔癌第四期，這不只是奪走健康，更讓他失去外觀、口腔功能與生產力，最嚴重的是喪失味覺，這等於終結了他的廚師生涯，家中生計也受衝擊。