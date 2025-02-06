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未收到補助款無法發薪 國光客運再發聲：籲政府簡化撥款流程

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國光客運昨發內部信指出，由於政府補助款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。本報資料照片
國光客運昨發內部信指出，由於政府補助款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。本報資料照片

國光客運昨發內部信指出，由於政府補助款項未到位，導致員工1月薪資無法如期匯入。交通部公路局昨晚間則回應，主因業者來不及在年前提出申請。國光客運今再發布新聞稿，指春節連假政府為刺激搭乘，實施國道客運6折優惠，反造成業者現金收入少4成，且補助尚未先預撥，後續申請程序繁瑣，業者未收到款項導致資金調度問題。

國光客運表示，春節連續假期政府為刺激搭乘，實施國道客運6折優惠，反造成現金收入少4成，而補助尚未先預撥，後續申請程序繁瑣，對各項補貼常需3至6個月，造成業者須先期墊支龐大購車、購油、薪資、場站租金等成本負擔。公路局雖已同意預撥，但業者仍未收到，希望政府能簡化作業流程，盡速撥款，以協助業者避免資金調度問題發生。

國光客運指出，受到疫情影響民眾出行習慣改變，私人載具大量成長，2019年全台自用小客車約685餘萬輛，但短短4年過後，自用小客車總數飆升至733餘萬輛，導致國道高速公路假日堵車愈來愈嚴重。國道客運相對台鐵及高鐵，在車程時間沒有優勢，路線客群逐漸流失，經營環境愈來愈困難。

國光客運也說，國道高速路段運價雖於去年5月1日核定調整，但受限預算採核定補貼3分之2方案與業者實際營運成本落差甚大，無法如實反映成本。

國光客運指出，感謝台北區監理所協助補貼審核，今天已完成核撥補貼將發放員工薪資，造成社會對盪深感抱歉。因逢年節前後休假期間長資金需求更甚以往，又逢政府補貼未如期核撥，屬單一事件，非公司營運產生困難，民眾可安心乘車，逢武陵花季疏運來臨，民眾可多加搭乘欣賞武陵農場美景。

國光客運 國道客運 薪資

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