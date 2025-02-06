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公費流感疫苗一周用罄　卓揆拍板增購10萬劑、11類人適用

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰。記者潘俊宏／攝影

國內流感疫情升溫，藝人大S也因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，衛福部評估，公費疫苗一周內將用罄。行政院長卓榮泰今拍板再增購10萬劑公費疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類較高風險族群，減少重症與死亡。卓揆強調，目前自費疫苗依然非常充足，鼓勵民眾自費施打。

行政院今天舉行院會，衛福部長邱泰源因應近期發生的不幸事件，加上目前仍是流感高峰期，許多民眾都有接種疫苗需求，因此就緊急增購流感疫苗議題提出臨時動議，建議增購公費疫苗10萬劑，並獲卓揆同意。

行政院發言人李慧芝會後轉述卓揆裁示。卓榮泰指出，根據衛福部報告，2024年流感疫苗接種計畫採購公費疫苗658萬劑，自去年10月1日開打，提供65歲以上長者、幼兒等11類較高風險接種，截至去年12月31日，依然剩餘約80萬劑，為發揮疫苗最大效益避免浪費，今年1月1日開放全國年滿6個月以上尚未接種的民眾，能接種到疫苗用完為止。 

卓榮泰表示，近日因為相關不幸事件，民眾疫苗接種需求大增，預估2024年度公費流感疫苗一周內將會用完，但目前仍是流感高峰期，因此同意衛福部再增購10萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類較高風險族群，減少重症與死亡；他也提到，目前自費疫苗依然非常充足，鼓勵民眾自費施打。

卓揆也請衛福部儘速依法辦理疫苗增購作業，確保疫苗迅速到位，另請地方政府妥善規劃接種作業，提供便民接種服務。 

卓榮泰強調，雖然疫苗基金預算和公務預算撥補疫苗基金分別被凍結100萬和1000萬元，但依然要想辦法全力支持增購疫苗預算，照顧高風險族群的健康。

衛福部疾管署副署長曾淑慧補充，目前已在處理相關行政作業，經費是使用2025疫苗基金，若一切順利，盼在2月20日提供民眾接種，考量流感重症、死亡仍以高風險族群為主，比如65歲以上長者、慢性病、心肺血管疾病、癌症等個案，因此增購的10萬劑公費疫苗主要仍提供給高風險民眾接種。

流感疫苗 衛福部 風險

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