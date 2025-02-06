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全身煩躁不舒服 還在「假期憂鬱症」？ 醫授5收心關鍵

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
年後開工，有些人還沒完全收心，精神科醫師分享5大收心關鍵。本報資料照片
年後開工，有些人還沒完全收心，精神科醫師分享5大收心關鍵。本報資料照片

開心過完9天連假，回到工作崗位卻是懶洋洋、提不起勁，甚至有憂鬱、情緒低落的負面想法。精神科醫師楊聰財指出，小心是「假期憂鬱症」，可以透過自我調適來恢復，但如果持續兩周仍無法改善，應尋求心理師、精神科或身心科醫師的協助。

楊聰財表示，每逢長假結束後，有些人會出現「收心困難」的狀況，跟生理與心理層面有關。因為假期晚睡晚起、生理時鐘紊亂；放假期間可以隨心所欲安排行程，服裝隨興也沒關係，上班要符合公司規定的範疇，遵守工作規則，兩者形成強烈對比。

另外，年節期間開心與親友們相聚，但回歸工作後社交減少，容易產生孤獨感。楊聰財說，但回歸現實後，可能感到落差與空虛，特別是沒有明確目標或動力時。新年新希望，但新年度的工作變動、職涯規畫、個人目標等，都可能增加焦慮感。

楊聰財分享，上班的第一周，可適當降低對自己的工作期待，循序漸進，避免突然高壓導致焦慮。工作內容可先處理較輕鬆的部分，讓大腦慢慢調整、重新進入節奏。在工作前後進行5至10分鐘的深呼吸或冥想，也有助於緩解緊張情緒；工作前優先與待辦處理事項，減少混亂感。

年節期間大啖年菜、零食不離手，楊聰財強調，應回歸固定的用餐時間，減少零食攝取，幫助穩定血糖，避免因血糖波動態大而影響工作效率。另加上建立運動習慣，提高腦內啡與血清素，幫助穩定情緒，建議每周至少150分鐘的中等強度運動。

另外，2月的氣候濕冷加上日照不足，會影響血清素濃度，易導致疲倦、睡不好，連帶心情變差。楊聰財說，可多補充維生素D、增加社交活動，利用天氣好的時候多到戶外曬太陽走動，趕走憂鬱的因子。

開工5大收心關鍵

1.調整作息：提前恢復規律的睡眠與起床時間，每天提早30分鐘入睡與起床，讓身體慢慢適應工作日的節奏。

2.恢復健康飲食：避免高糖、高油食物，增加水分攝取，幫助身體排毒並提高代謝率。

3.調整心態：正向暗示、設定小目標，減少假期憂鬱感。

4.規律運動：透過運動提升專注力，幫助大腦回歸工作狀態。

5.提前規畫工作：預留緩衝時間，減少開工時的混亂感。

憂鬱症 運動

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