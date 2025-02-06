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拚淡水河脫離嚴重汙染！新北擬加嚴大漢溪排放水標準

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
為推動淡水河2030全流域脫離嚴重汙染，新北研擬加嚴大漢溪流域氨氮排放標準。圖為五股觀音坑溪口的淡水河景。記者葉德正／攝影
為推動淡水河2030全流域脫離嚴重汙染，新北研擬加嚴大漢溪流域氨氮排放標準。圖為五股觀音坑溪口的淡水河景。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜喊出2030淡水河全流域脫離嚴重汙染願景，目前嚴重汙染長度已從7.6％降至2024年底的0.5％，但全流域汙染指數仍達2.18，主要汙染河段集中大漢溪流域。新北市環保局擬加嚴大漢溪放流水標準，氨氮限值降至30mg/L（每公升毫克）以下，目前預公告徵求意見後，送市府法規會審議。

淡水河全長158.7公里，流域面積高達2726平方公里，是台灣第三大河川，更是雙北地區母親之河。新北市環保局數據，流域水質近10年以2015年較為嚴重，全流域汙染指數（RPI）為2.74，嚴重汙染長度比例為7.6%。

侯友宜上任後，強化改善淡水河水質，創立「新北市河川流域治理平台」，透過跨局處治理，推動目的事業主管機關輔導與管理，執行未登記工廠輔導轉型或遷廠，並執行市場攤販裝設油脂截留器及細濾網，也展開畜牧業廢水資源化再利用，並提升家戶汙水納管率；此外也針對重點河段內工廠普查與稽查。

截至2024年底，淡水河RPI已降至2.18，嚴重汙染長度比例也降至0.5%，目前主要汙染河段集中於大漢溪流域，汙染負荷仍重。

新北市環保局指出，依照中央公告標準，各事業或汙水下水道系統之放流水標準氨氮放流水標準10mg/L至120mg/L不等，目前大漢溪流域管制業者則大多落在60-120mg/L之間。

為加速淡水河全流域脫離嚴重汙染目標，環保局預公告，將針對大漢溪流域所有事業或汙水下水道系統氨氮放流水標準加嚴至30mg/L以下，新設業者會在發布日起適用，既有業者則會在發布日後給予2年時間緩衝。

環保局水質保護科長邱庭緯表示，淡水河流域由大漢溪、新店溪、基隆河及淡水河本流等匯流而成，鶯歌到板橋的大漢溪流域汙染嚴重程度仍高，希望透過加嚴放流水的氨氮標準，強化管理。

邱庭緯說，空氣與水的汙染標準加嚴是趨勢，此次公告是根據水汙法授權地方政府的權限，先前舉辦過說明會，未來會持續輔導大漢溪流域509管制業者更新設備，確保符合規定。

環保局指出，水汙法最高裁罰標準是2000萬元，但氨氮排放超標不會罰到這麼高，以最大的廢水量每日4萬噸水量標準計算，超標2倍可開罰72萬，超標3倍則可以罰到84萬元，但也有相關情節如提出改善作為等，可以折減點。

全案公告到3月6日，待搜集意見後，就會送市府法規會審議，並送議會備查後，送行政院核定。

淡水河 環保局

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