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睡覺用2個枕頭可能加劇駝背！物理治療師教1簡單運動伸展脊椎

聯合新聞網／ 綜合報導
物理治療師指出使用兩個枕頭睡覺對脊椎不好。示意圖／ingimage
物理治療師指出使用兩個枕頭睡覺對脊椎不好。示意圖／ingimage

你睡覺都用幾個枕頭呢？國外一名物理治療師建議大眾睡覺時不要用到兩個枕頭。

物理治療師珊米（Sammy）在TikTok上發布影片指出，多數人在生活上經常呈現肩膀前傾的姿勢，晚上又睡在兩個枕頭上，會導致頭部被抬高，脊椎和頸椎無法伸展，身體又會回到不正確的彎曲姿勢，長期下來會導致更嚴重的駝背問題，「我有許多病人來接受治療時都無法平躺在墊子上，他們需要墊高頭部，不然會不舒服」。

想要避免睡覺的不良姿勢，珊米建議盡量平躺，只要用一個枕頭或是一個「平坦的枕頭」，也可以在脖子處墊著一條捲起的毛巾，來支撐頸椎的弧度。

不過對於真的需要兩個枕頭才能睡覺的人，珊米提供了可以幫助伸展的簡單運動：雙腿彎曲靠牆站好，確保整個背部及後腦勺緊貼牆面，手掌朝外、肩膀打開，揮動手臂讓雙手在頭頂碰觸到。如果靠牆時脖子無法貼在牆上，珊米建議可以在後腦墊一塊毛巾，輔助運動正確姿勢。

@samspiegs

You won't find "2 Pillow Syndrome" in any texts but I swear it's a thing! #posture #neckhump

♬ original sound - Sammy

伸展運動 物理治療師 運動

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