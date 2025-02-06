睡覺用2個枕頭可能加劇駝背！物理治療師教1簡單運動伸展脊椎

你睡覺都用幾個枕頭呢？國外一名物理治療師建議大眾睡覺時不要用到兩個枕頭。

物理治療師珊米（Sammy）在TikTok上發布影片指出，多數人在生活上經常呈現肩膀前傾的姿勢，晚上又睡在兩個枕頭上，會導致頭部被抬高，脊椎和頸椎無法伸展，身體又會回到不正確的彎曲姿勢，長期下來會導致更嚴重的駝背問題，「我有許多病人來接受治療時都無法平躺在墊子上，他們需要墊高頭部，不然會不舒服」。

想要避免睡覺的不良姿勢，珊米建議盡量平躺，只要用一個枕頭或是一個「平坦的枕頭」，也可以在脖子處墊著一條捲起的毛巾，來支撐頸椎的弧度。

不過對於真的需要兩個枕頭才能睡覺的人，珊米提供了可以幫助伸展的簡單運動：雙腿彎曲靠牆站好，確保整個背部及後腦勺緊貼牆面，手掌朝外、肩膀打開，揮動手臂讓雙手在頭頂碰觸到。如果靠牆時脖子無法貼在牆上，珊米建議可以在後腦墊一塊毛巾，輔助運動正確姿勢。