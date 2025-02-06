別放手上搓！暖暖包抗超強寒流 日警視廳教貼法：能預防感冒

台灣雖然是亞熱帶國家，但冬天常又濕又冷，尤其當寒流來襲時，很少使用暖氣的台灣，體感溫度更是與溫帶、寒帶國家不相上下。日本警視廳災害對策課（@MPD_bousai）過去曾在超強寒流來襲前，在X官方帳號上發文教導民眾暖暖包要貼在身上的哪個部位，才最保暖。

據貼文表示，將暖暖包貼在位於背後的風門穴不僅最有效保暖，且能預防感冒。風門穴的位置是在低頭時，背後出現的凸出骨下方的第三個脊椎骨下，距脊椎骨左右約3公分處。日本氣象協會官網tenki.jp上也曾發布過除了風門穴外，貼在脖子後面、肩膀到背部中央肌肉的斜方肌(日文也稱「僧帽筋」)上，對肩頸僵硬和背部肌肉痠痛也十分有效。

販售暖暖包的廠商金鳥（KINCHO）在官網上也提到，「僧帽筋這塊肌肉一受寒，就會影響血液循環，導致肌肉僵硬。這時肩頰骨之間必須好好保暖！」

以上這些訊息獲得網友熱烈的討論和回應，表示「覺得貼暖暖包可以保暖，但沒想到要貼在穴道上才有效！」、「還真的有用耶！」、「剛感冒時一定會這樣貼」。

另外，日本醫學博士福田千晶也曾在書中提到，人的「保暖黃金位置」在腰部，把暖暖包貼在腰上，可讓全身上下到四肢末梢都快速變暖。