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網傳大S血氧飽和度低於9成 王必勝曝低於1數值該就醫

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部前次長王必勝表示，探究誰傳染給大S流感並沒有道理，同時提醒民眾血氧飽和度指標觀察。（取材自微博）
衛福部前次長王必勝表示，探究誰傳染給大S流感並沒有道理，同時提醒民眾血氧飽和度指標觀察。（取材自微博）

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本病逝，引起外界討論。有網友討論比對時間，推測可能是被藝人黑人（陳建州）以及范瑋琪夫妻傳染流感。衛福部前次長王必勝表示，沒必要也沒道理，難以考證流感從哪裡傳染，只會造成當事人痛苦。另，他也提醒民眾可以注意一件健康數據，當血氧濃度低於92%，應該要盡速就醫。

網路上討論1月22日時范瑋琪、陳建州感染流感、1月25日時大S跟上述兩人有聚會、1月29日大S出現咳嗽症狀，對比潛伏期天數，暗指可能是被范、陳兩人傳染流感。

王必勝在臉書貼文指出，有人怪罪大S先前幾天聚會的人傳染給她，我認為很沒有必要也很沒有道理。即使她真是流感重症，以流感這樣廣泛流行的疾病，要說誰傳給誰或在哪感染，實在難以考證，只是徒然增加事端，造成所有當事人的困擾和痛苦而已。

另外，網傳大S就醫紀錄，一度血氧飽和度低到只有89%但卻沒有留院或轉院治療。不論網傳消息是否屬實，王必勝認為可攜式血氧飽和度檢測儀愈來愈普遍，因此給予正確看待數值的建議。他表示，一旦血氧飽和度低於92%必須要就醫，已經是有生命威脅的急症；如果同時伴隨有喘、發燒、意識不清等症狀更要儘速就醫，待查明原因並治療恢復後才能離開院所。

流感 王必勝 聚會

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