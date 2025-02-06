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大S流感病逝...台中搶打疫苗3天打3.2萬劑 自費也秒殺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市中西區衛生所昨一早大排長龍，搶打流感疫苗。記者趙容萱／攝影
台中市中西區衛生所昨一早大排長龍，搶打流感疫苗。記者趙容萱／攝影

藝人大S流感病逝日本消息本月3日傳出後，國內公費流感疫苗打氣暴增，台中市衛生局統計，市庫只剩6350劑，等於3天打掉近3.2萬劑；診所醫師發現，不少民眾急出國或從日本返國，因公費撲空，也改搶打自費疫苗，幾乎一到貨就秒殺。

衛生局也查出，2月3日至2月5日，台中新冠疫苗3天接種4098劑，肺炎鏈球菌疫苗1489劑，較今年元月每日平均760劑、300劑，高出很多。

衛生局統計，大S流感病逝消息本月3日傳出後，台中市公費流感疫苗還有3.8萬劑，4日早剩2萬8540劑，5日早剩1萬3603劑，今天上午8時，還剩6350劑，等於3天來打掉3萬1650劑。

這波搶打潮也帶動自費流感疫苗打氣。診所醫師形容，農過年前冰箱滿是庫存，如今因名人效應，冰箱全部清空，診所每天預訂自費疫苗，到貨時間不固定，每天一到貨，就有民眾搶打，幾乎秒殺。

診所醫師形空，很多民眾因為剛從日本返國，或者快要出國，急著打疫苗，想打公費疫苗都撲空，轉而打自費，診所詢問電話一直響，每天配貨約在1小時內就打光光，這種情況可能要維持很多天。

流感疫苗 衛生局 醫師

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