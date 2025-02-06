類流感案例明顯上升 鄭明典：很可能和1條件有關

春節後台灣進入流感疫情高峰，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，天氣變化大，提醒注意身體的調適。他周邊多名朋友得類流感，看了疾管署的數據，最近的確案例明顯上升，很可能和天氣條件有關，提醒注意。感冒、流感都很不舒服，小心。

衛福部呼籲勿輕忽流感威脅，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等。當出現危險徵兆，例如呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，務必盡速就醫，以及時獲得治療。

近來天氣冷颼颼，中央氣象署預報員趙竑今天表示，明天開始到下周一清晨寒流南下影響，各地寒冷。迎風面桃園以北、東半部降雨機率較高。周六是冷空氣最強的時候，水氣比較多，低溫8至9度左右；比較容易出現極端低溫的時候，是輻射冷卻配合，所以周日比較有機會明顯低於8度以下低溫出現，尤其竹苗輻射冷卻會比較明顯。所以有機會來到8度以下，甚至6度、7度都是有可能的。