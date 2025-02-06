快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

類流感案例明顯上升 鄭明典：很可能和1條件有關

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
類流感就診率趨勢圖。圖／取自鄭明典臉書
類流感就診率趨勢圖。圖／取自鄭明典臉書

春節後台灣進入流感疫情高峰，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，天氣變化大，提醒注意身體的調適。他周邊多名朋友得類流感，看了疾管署的數據，最近的確案例明顯上升，很可能和天氣條件有關，提醒注意。感冒、流感都很不舒服，小心。

衛福部呼籲勿輕忽流感威脅，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等。當出現危險徵兆，例如呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，務必盡速就醫，以及時獲得治療。

近來天氣冷颼颼，中央氣象署預報員趙竑今天表示，明天開始到下周一清晨寒流南下影響，各地寒冷。迎風面桃園以北、東半部降雨機率較高。周六是冷空氣最強的時候，水氣比較多，低溫8至9度左右；比較容易出現極端低溫的時候，是輻射冷卻配合，所以周日比較有機會明顯低於8度以下低溫出現，尤其竹苗輻射冷卻會比較明顯。所以有機會來到8度以下，甚至6度、7度都是有可能的。

低溫 類流感

延伸閱讀

周五重演2016霸王級寒流？ 鄭明典PO圖示警：對多數人會很冷

台灣冷日本明起下雪 鄭明典：極地氣團出海

台北站8.3度低溫 鄭明典曝雲圖：滿特別的「天氣穩定好過年」

鄭明典：強烈大陸冷氣團達標 台大比文大氣溫低

相關新聞

銀白世界！ 寒流加持 玉山群峰覆蓋白雪絕美

入冬以來第二波寒流逐漸減弱，多處3000公尺以上高山日前降雪，今晨玉山群峰覆蓋厚厚的白雪，美不勝收。中央氣象署表示，玉山...

住ICU裝葉克膜1個月…陸客來台流感重症幸運救回 家屬見帳單嚇到

女星大S徐熙媛染流感在日本猝死，震驚國人，讓不少人關注出國旅遊的就醫資訊。胸腔科醫師蘇一峰分享自身經歷，一名陸客來台旅遊，流感重症惡化，緊急插管裝上葉克膜急救，歷時一個月終於救回，出院時家屬看到帳單，直呼「好便宜」。

明迎寒流探3度低溫 賈新興：台北恐9.2度、大屯山可能下冰霰

明天將有入冬第三波寒流南下，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing ...

睡覺用2個枕頭可能加劇駝背！物理治療師教1簡單運動伸展脊椎

你睡覺都用幾個枕頭呢？國外一名物理治療師建議大眾睡覺時不要用到兩個枕頭。

台南地牛翻身！ 上午7時38分楠西規模4.1地震 最大震度4級

中央氣象署發布顯著有感地震報告，今天上午7時38分，在台南市政府東北東方44.3公里，位於台南市楠西區，發生芮氏規模4....

檳榔專法預告產業界抗議暫緩 民團提3修法意見

72歲的蔡維國曾從事餐飲業，當時常嚼檳榔提神，卻不知道這是致癌物質，最終在56歲那年確診口腔癌第四期，不僅廚師工作終結，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。