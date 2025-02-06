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寒流來襲玉山銀白世界 海拔不到3千公尺的鹿林天文台也飄雪

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
寒流加持，玉山群峰覆蓋白雪，連海拔2862公尺、玉山國家公園塔塔加地區鹿林前山的鹿林天文台也飄雪，臉書「漫步在雲端的阿里山」分享鹿林天文台飄雪監視錄影畫面。記者魯永明／翻攝
寒流加持，玉山群峰覆蓋白雪，連海拔2862公尺、玉山國家公園塔塔加地區鹿林前山的鹿林天文台也飄雪，臉書「漫步在雲端的阿里山」分享鹿林天文台飄雪監視錄影畫面。記者魯永明／翻攝

寒流加持，玉山群峰覆蓋白雪，連海拔2862公尺、玉山國家公園塔塔加地區鹿林前山的鹿林天文台也飄雪，臉書「漫步在雲端的阿里山」分享鹿林天文台飄雪監視錄影畫面，鹿林天文台工作人員說，昨天傍晚飄雪未積雪，雪花持續幾分鐘就停止，上午未再降雪

入冬以來第2波寒流逐漸減弱，多處3000公尺以上高山日前降雪，今晨玉山群峰覆蓋厚厚的白雪，中央氣象署說，玉山前天降雪，因為溫度較低，積雪未融化。今天西半部3千公尺以上高山仍有零星降雪機率。明天清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，愈晚愈冷。

鹿林天文台工作人員說，昨天傍晚飄雪，雪花持續幾分鐘就停止，過去入冬寒流溫度低、濕度多也會下雪，天文台是國立中央大學天文研究單位，平日師生上山觀測天文研究，不對外開放。

鹿林天文台官網介紹，天文台1999年設立，是台灣最重要的光學天文基地，位在玉山國家公園塔塔加地區的鹿林前山，海拔2862公尺。台址位於中部較不受東北季風、西南氣流以及颱風影響；加上地處高山，透明度及天空條件較佳。

寒流加持，玉山群峰覆蓋白雪，連海拔2862公尺、玉山國家公園塔塔加地區鹿林前山的鹿林天文台也飄雪，臉書「漫步在雲端的阿里山」分享鹿林天文台飄雪監視錄影畫面。記者魯永明／翻攝
寒流加持，玉山群峰覆蓋白雪，連海拔2862公尺、玉山國家公園塔塔加地區鹿林前山的鹿林天文台也飄雪，臉書「漫步在雲端的阿里山」分享鹿林天文台飄雪監視錄影畫面。記者魯永明／翻攝
鹿林天文台1999年設立，是台灣最重要的光學天文基地。位於玉山國家公園塔塔加地區的鹿林前山，海拔2862公尺。圖／
鹿林天文台1999年設立，是台灣最重要的光學天文基地。位於玉山國家公園塔塔加地區的鹿林前山，海拔2862公尺。圖／

寒流 玉山國家公園 降雪

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