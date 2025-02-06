寒流來襲玉山銀白世界 海拔不到3千公尺的鹿林天文台也飄雪

寒流加持，玉山群峰覆蓋白雪，連海拔2862公尺、玉山國家公園塔塔加地區鹿林前山的鹿林天文台也飄雪，臉書「漫步在雲端的阿里山」分享鹿林天文台飄雪監視錄影畫面，鹿林天文台工作人員說，昨天傍晚飄雪未積雪，雪花持續幾分鐘就停止，上午未再降雪。

入冬以來第2波寒流逐漸減弱，多處3000公尺以上高山日前降雪，今晨玉山群峰覆蓋厚厚的白雪，中央氣象署說，玉山前天降雪，因為溫度較低，積雪未融化。今天西半部3千公尺以上高山仍有零星降雪機率。明天清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，愈晚愈冷。

鹿林天文台工作人員說，昨天傍晚飄雪，雪花持續幾分鐘就停止，過去入冬寒流溫度低、濕度多也會下雪，天文台是國立中央大學天文研究單位，平日師生上山觀測天文研究，不對外開放。